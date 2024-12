Venezia-Cagliari, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Venezia-Cagliari è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

“Due punti persi”. Sono state queste le parole di Eusebio Di Francesco alla fine del match contro la Juventus di sabato scorso. Sì, perché il suo Venezia è stato avanti fino a pochi secondi dal termine, e solamente un rigore di Vlahovic ha permesso alla squadra di Motta di pareggiare.

Amaro in bocca, e appare incredibile dire questo, visto che i lagunari sono ultimi in classifica. Una classifica bugiarda, per quello che hanno fatto vedere nel corso di questo periodo. Il Cagliari di Nicola, invece, arriva a questa partita dopo la sconfitta contro l’Atalanta nella quale, comunque, non sono mancate le polemiche. Un fallo di mano di Kossonou della Dea avrebbe meritato il calcio di rigore: le proteste non sono servite per cambiare la decisione dell’arbitro e non sono nemmeno servite per poi rimettere in senso una gara che i bergamaschi hanno portato a casa. In settimana, inoltre, il Cagliari ha avuto il match di Coppa Italia contro la Juventus, perso senza nemmeno mai riuscire a lottare. E in questo modo sono tre le sconfitte di fila che ovviamente non aiutano a risollevarsi.

In tutto questo c’è da dire anche una cosa: il Venezia, per la quantità di bel gioco che in ogni partita riesce comunque ad esprimere, prima o poi una partita la dovrà vincere. Evidente che questa sembra essere proprio una bellissima occasione per la squadra padrona di casa.

Come vedere Venezia-Cagliari in diretta tv e in streaming

Venezia-Cagliari è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Prima o poi, dopo aver macinato tanto, arriva anche il momento di raccogliere i frutti. E questo sembra proprio essere il momento giusto per il Venezia che merita, senza dubbio, la possibilità di godere un poco.

Le probabili formazioni di Venezia-Cagliari

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1