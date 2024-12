Premier League, pronostici diciassettesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, sono tre le partite in programma sabato pomeriggio: il sorprendente Nottingham Forest sarà di scena nel fortino del Brentford.

Non ci si ferma in Inghilterra. Anzi, ci si prepara alla tradizionale scorpacciata di calcio natalizio. Sono ben 4 le giornate di Premier League in programma nel giro di 15 giorni, tra Natale e Capodanno. Si parte da questo weekend: dopo la sfida del Villa Park tra i padroni di casa dell’Aston Villa ed il Manchester City, sabato pomeriggio andranno in scena tre match. Uno di questi vedrà protagonista il Brentford, la squadra che vanta il miglior record casalingo del massimo campionato inglese.

Le Bees, se avessero potuto giocare sempre davanti al loro pubblico, sarebbero probabilmente in piena lotta per il titolo: 22 punti in 8 partite ma soprattutto 26 gol realizzati. Quando i biancorossi sono di scena al Community Stadium, dunque, non ce n’è proprio per nessuno. Il problema è che in trasferta invece arrancano clamorosamente, avendo ottenuto a malapena un punto lontano da Londra Ovest (media da retrocessione).

A dimostrazione di ciò, domenica scorsa il Brentford è tornato a perdere, non riuscendo ad evitare la sconfitta a Stamford Bridge nel derby con il Chelsea (2-1). Arriverà il riscatto tra le mura amiche? Stavolta non sarà semplice prendersi l’intera posta in palio, visto che alle Bees farà visita il sorprendente Nottingham Forest, che ha ormai acquisito la fama di “ammazzagrandi”. Dopo aver espugnato Anfield Road a settembre, i Reds si sono tolti la soddisfazione di battere pure il Manchester United a domicilio (2-3) ed una settimana fa si sono immediatamente ripetuti, prendendosi lo scalpo del più quotato Aston Villa (2-1). Non male per una squadra, quella di Nuno Espirito Santo, che avrebbe dovuto ambire ad una salvezza tranquilla: il Forest al momento di punti ne ha 28 ed è in piena zona Champions League. Per il Brentford, insomma, non sarà una passeggiata.

Le previsioni sulle altre partite

Il Newcastle cercherà invece di dare continuità alla vittoria altisonante con il Leicester: Foxes spazzate via 4-0 e ritorno al successo dopo un digiuno di quattro giornate.

Se vogliono riavvicinarsi alla zona Europa i Magpies non possono sbagliare questo genere di partite. Un altro assist arriva dal calendario: Tonali e compagni saranno ospiti del neopromosso Ipswich Town, terzultimo in classifica nonostante la preziosa vittoria conquistata sette giorni fa nello scontro diretto con il Wolverhampton che gli ha permesso di rialzare la testa dopo tre sconfitte. Il Newcastle, tecnicamente di gran lunga superiore ai Tractor Boys, è favorito ma difficilmente riuscirà a tenere di nuovo la porta inviolata. Quote ancora meno sbilanciate in West Ham-Brighton: gli Hammers vengono da due risultati positivi (vittoria con i Wolves e pareggio esterno con il Bournemouth), un tentativo di venire fuori dalla crisi; i Seagulls invece sono un po’ in calo dopo gli exploit di ottobre e novembre (non vincono da 4 turni). Chi la spunterà? Nel dubbio preferiamo puntare sui gol: ne segneranno verosimilmente almeno uno per parte.

Premier League: possibili vincenti

Brentford o pareggio (in Brentford-Nottingham Forest)

Newcastle o pareggio (in Ipswich Town-Newcastle)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ipswich Town-Newcastle

West Ham-Brighton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Nottingham Forest

West Ham-Brighton

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Ipswich Town-Newcastle è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Over 2.5” in West Ham-Brighton è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI