Esplode la bomba tra Alcaraz e Sinner: è successo davvero

Alcaraz e Sinner, è una scelta durissima ma qualcuno deve pur farla.

Non c’è occasione migliore del Natale per uscire un po’ dai ranghi e per fare in modo che i tennisti del circuito maggiore ci mostrino qualcosa che non sia il loro solo talento. Quello lo vediamo per la maggior parte dell’anno e fa piacere che a dicembre pubblichino contenuti diversi dal solito, raccontandosi in maniera inedita.

Chi lo avrebbe mai detto, per esempio, che Carlos Alcaraz potesse vestire i panni di Babbo Natale e dispensare regali di qua e di là ai suoi amici e avversari del Tour? Nessuno, appunto, eppure lo ha fatto, anche se solo idealmente. E il risultato di questa sua parentesi goliardica è, senz’altro, esilarante. Non è stato facile, ma i social media manager di Tennis Channel, canale molto popolare su X, gli hanno espressamente richiesto di scegliere un regalo per alcuni dei suoi più acerrimi rivali.

Così, il buon Carlitos, che ha chiuso l’anno aggiungendo alla collezione altri due trofei del Grande Slam, si è spremuto le meningi per farli felici. Scegliendo per Jannik Sinner, Novak Djokovic e Rafael Nadal dei doni ad hoc che ci farebbe piacere sapere, a questo punto, se effettivamente li gradiscano o meno.

Alcaraz, che “pacco” a Sinner: c’è addirittura la doppia opzione

Per il numero 1 del mondo, il suo avversario più tosto, Alcaraz ha scelto qualcosa di azzeccatissimo. Conscio delle passioni del suo amico altoatesino, ha detto: “Potrei regalare a Sinner un paio di scarponi da sci nuovi, o qualcosa per la pelle”.

Carlos ‘Claus’ Alcaraz 🎅🏽 Here’s the gifts the Spanish star would get his friends & competitors on tour ⬇️ pic.twitter.com/SniDXVt0sQ — Tennis Channel (@TennisChannel) December 16, 2024



Se per Jannik aveva addirittura una doppia opzione, non è stato altrettanto semplice scegliere il regalo da destinare a Nole: “Questa è una risposta difficile eh” – ha detto il numero 3 del mondo – Gli regalerei un buon prosciutto spagnolo“. Ma qualcosa ci dice che Djokovic non lo apprezzerebbe troppo, avendo lui optato già da tempo per un’alimentazione che non contempla il consumo di carne e di pesce. Stavolta, dunque, Alcaraz ha decisamente toppato.

Quanto a Nadal, uscito definitivamente di scena qualche settimana fa, aveva invece le idee un po’ più chiare: “A lui darei delle belle bottiglie di vino oppure va bene anche un paio di mazze da golf, sceglierei uno di questi due regali”. Un Babbo Natale sicuramente generoso, il campione di Wimbledon e del Roland Garros, che per i suoi amici, a quanto pare, non baderebbe a spese.