Serie B, i pronostici sulle partite della diciottesima giornata

Serie B, la capolista Sassuolo ospita il Palermo dell’ex Dionisi mentre il Pisa di Inzaghi fa visita al Modena reduce dal successo nel derby con la Reggiana.

Con il successo sul Frosinone di sabato scorso sono diventate sei le vittorie consecutive del Sassuolo, sempre più primo. I neroverdi hanno raggiunto quota 40 punti e rimangono i principali candidati alla promozione diretta in massima serie ma alle loro calcagna c’è ancora il Pisa di Pippo Inzaghi, che sta provando a tenere il passo degli uomini di Fabio Grosso: i toscani, dopo la vittoria contro il Bari, restano a -3. Più ampio, invece, il distacco dallo Spezia terzo, scivolato a -6.

Sassuolo che in questo turno prenatalizio va a caccia della settima affermazione consecutiva in campionato e lo farà contro un pezzo importante del suo passato: il tecnico Alessio Dionisi, che fino a pochi mesi fa era seduto sulla panchina neroverde e che oggi è invece al timone del Palermo, prossimo avversario della capolista.

L’allenatore toscano ha bisogno di fare risultato in Emilia: in caso di sconfitta sarebbe la terza di fila e la sua posizione inizierebbe a vacillare pericolosamente, soprattutto se consideriamo che la proprietà del club siciliano in estate non ha badato a spese per rinforzare la rosa (il Palermo attualmente è nono, addirittura fuori dalla zona playoff). Previsti almeno tre gol complessivi al Mapei Stadium, anche se ci viene difficile immaginare un colpaccio dei rosanero contro la squadra più forte ed in forma della Serie B. Per il Pisa invece c’è l’ostica trasferta di Modena: i canarini sono più solidi da quando hanno cambiato allenatore (via Bisoli e dentro Mandelli), non perdono da 5 turni ed una settimana fa si sono aggiudicati il sentitissimo derby con la Reggiana. Nerazzurri leggermente favoriti in una gara in cui potrebbero tuttavia incassare almeno una rete.

Le previsioni sulle altre partite

Rischia qualcosa anche lo Spezia, reduce dallo 0-0 di Marassi nel derby con la Sampdoria: i liguri hanno nove punti di vantaggio sulla quarta, la Cremonese, ma dovranno fare attenzione ad un Catanzaro rinato. Gli uomini di Fabio Caserta sembrano guariti dalla “pareggite” e gli sono bastate due vittorie di fila per rientrare in zona playoff. Peraltro i giallorossi non perdono dallo scorso 20 settembre (unico ko casalingo).

Il Bari ha voglia di ripartire dopo lo stop con il Pisa: Sudtirol alla portata ma occhio alla cura Castori che ha già sortito i primi effetti (pareggio con il Mantova dopo una lunga serie nagativa). Potrebbe sfruttare l’onda del successo nel derby con la Salernitana invece la Juve Stabia, impegnata in casa contro un Cesena che mercoledì scorso è stato travolto 6-1 dall’Atalanta in Coppa Italia (Mignani ha schierato quasi solo riserve).

I riflettori nella giornata di domenica saranno tuttavia puntati su Cremonese-Sampdoria. Grigiorossi messi meglio in classifica ma troppo discontinui, blucerchiati quasi in zona retrocessione e reduci dal prevedibile tonfo in Coppa Italia con la Roma all’Olimpico (4-1): i gol non dovrebbero mancare. Saranno verosimilmente movimentate anche Carrarese-Cosenza e Mantova-Frosinone – due scontri salvezza – mentre il numero delle reti potrebbe non essere elevato in Cittadella-Reggiana.

Serie B: possibili vincenti

Bari o pareggio (in Bari-Sudtirol, sabato 21 ore 15:00)

Sassuolo (in Sassuolo-Palermo, sabato 21 ore 15:00)

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Spezia, sabato 21 ore 17:15)

Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Cesena, domenica 22 ore 15:00)

Sampdoria o pareggio (in Cremonese-Sampdoria, domenica 22 ore 17:15)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sassuolo-Palermo, sabato 21 ore 15:00

Carrarese-Cosenza, sabato 21 ore 15:00

Cremonese-Sampdoria, domenica 22 ore 17:15

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Frosinone, sabato 21 ore 15:00

Modena-Pisa, sabato 21 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Bari-Sudtirol, sabato 21 ore 15:00

Cittadella-Reggiana, sabato 21 ore 17:15

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno “Gol” in Cremonese-Sampdoria è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI