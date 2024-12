Genoa-Napoli, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Genoa-Napoli è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro risultati positivi, nelle ultime quattro uscite, per Vieira, che ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa. Uno anche di prestigio, soprattutto l’ultimo, arrivato sul campo del Milan la scorsa settimana. Insomma, per i liguri, che in settimana hanno pure cambiato proprietà, il momento è positivo, e anche molto. E contro il Napoli, in casa, l’obiettivo ovviamente rimane quello di continuare su questa scia.

Anche per sfruttare il periodo non certo di massimo splendore degli uomini di Conte. Che sì sono tornati a vincere sul campo dell’Udinese nello scorso weekend, ma che prima hanno perso due volte in pochi giorni contro la Lazio perdendo pure la vetta della classifica. Una situazione che sembra superata, ma nel primo tempo in Friuli gli uomini del tecnico pugliese hanno fatto molta fatica. E inoltre il Napoli non ha nemmeno tutti gli uomini a disposizione. Pesantissimo l’ultimo infortunio, quello di Buongiorno, che si rivedrà in campo solamente alla fine del prossimo mese di gennaio.

E poi diciamolo chiaramente: il Ferraris è uno dei campi più difficili della A. Un campo stretto, con le tribune incollate, e quindi è assai più semplice, almeno sulla carta, difendersi e coprire ogni spazio. Insomma, crediamo sia difficile che il Napoli possa prendersi i tre punti in questa partita.

Come vedere Genoa-Napoli in diretta tv e in streaming

Genoa-Napoli è in programma sabato alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.65 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 3.70 volte la posta.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, crediamo che il Napoli, a differenza di quelle che sono le previsioni, possa tornare a casa con un solo punto da questa trasferta. Match che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA(4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1