Torino-Bologna, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Torino-Bologna è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha perso solamente una volta il Bologna in questa stagione, e infatti, dopo una serie comunque importante di pareggi, e con una partita in meno, è solamente a tre punti dalla Juventus. Importante, sotto questo aspetto, l’affermazione contro la Fiorentina – con polemiche per l’esultanza di Italiano – che ha dato grosso slancio alla squadra.

Si è arenato invece il Torino, dopo un avvio assai importante in questa stagione. Si è arenato perché Vanoli ha evidentemente una rosa non pronta per rimanere nelle zone altissime della classifica: i granata devono principalmente pensare a salvarsi, anche se dietro ci sono delle squadre che sicuramente stanno peggio, e poi prendersi tutto quello che di buono arriva. L’affermazione sul campo dell’Empoli, grazie alla stupenda rete di Adams da metà campo, ha permesso di respirare un poco e guardare con un certo ottimismo alla stagione.

Si affrontano due squadre che comunque, come ben sappiamo, hanno un atteggiamento totalmente diverso: meno sbarazzino il Torino, che cerca di giocare bene senza però concedersi troppo alle ripartenze, tutt’altro invece il Bologna, che pensa fondamentalmente ad attaccare sempre, e si difende in maniera molto alta. Sarà una partita assai tattica, ne siamo sicuri, che potrebbe anche finire con un nulla di fatto.

Come vedere Torino-Bologna in diretta tv e in streaming

Torino-Bologna è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Torino e Bologna potrebbero annullarsi a vicenda in una gara che si prospetta davvero assai tattica. Da un lato il Torino in attesa, dall’altro un Bologna pronto ad affondare ma che si troverà di fronte una squadra che sotto l’aspetto difensivo è assai brava. Insomma, una bella X.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria.

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Odgaard, Ferguson, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1