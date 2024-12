Aston Villa-Manchester City, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Manchester City è una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non c’è pace per il Manchester City di Pep Guardiola. Per i campioni d’Inghilterra in carica domenica scorsa è arrivata un’altra cocente delusione, stavolta in uno degli appuntamenti stagionali più attesi in assoluto, vale a dire il derby con lo United. I Red Devils l’hanno spuntata grazie ad una clamorosa rimonta, maturata nei minuti finali: prima Bruno Fernandes su rigore e poi l’ex Atalanta Diallo hanno regalato l’ennesimo dispiacere al tecnico catalano, che dà pure l’impressione di aver perso le redini della squadra.

Quella del City sembra essere una crisi senza fine: da fine ottobre De Bruyne e compagni hanno battuto solo il Nottingham Forest, perdendo ben 8 partite tra le varie competizioni. Un momento negativo che dura da tanto, troppo tempo ed a cui i tifosi dei Cityzens non erano più abituati. Gli uomini di Guardiola sono scivolati al quinto posto, fuori dalla zona Champions ed a -9 dalla capolista Liverpool, che deve ancora recuperare una partita. A Birmingham contro l’Aston Villa l’allenatore cambierà di nuovo qualcosa a livello di formazione, anche se un giocatore sensazionale come Rodri – come ha precisato lo stesso Guardiola – manca come l’aria. E i Villans? La formazione di Unai Emery procede tra alti e bassi ma se l’obiettivo è quello di qualificarsi per il secondo anno di fila alla Champions League bisognerà essere più continui.

Una settimana fa l’Aston Villa è tornato a perdere e l’ha fatto fuori casa contro l’ottimo Nottingham Forest (2-1), disperdendo l’entusiamo per i 2 successi di fila con Brentford e Southampton in campionato e per quello in coppa con il Lipsia. Per la sfida con il City Emery ritrova due pedine importanti come Onana e Watkins.

Il pronostico

Quanto potrà durare il momentaccio del City? Quello di Birmingham resta ad ogni modo un campo difficile, in cui i Cityzens non vincono dal 2021. Vista la fragilità difensiva ormai conclamata della squadra di Guardiola, meglio optare per il segno “Gol”: probabile che ne segnino almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; Cash, Rogers, McGinn; Duran.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2