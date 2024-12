Verona-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Milan è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo sfogo del tecnico Paulo Fonseca dopo la gara di Champions League con la Stella Rossa evidentemente non ha sortito gli effetti sperati. Già, perché il suo Milan domenica scorsa, nella serata dei festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero, non è andato al di là di un deludente e soporifero pari contro il Genoa (0-0), che è riuscito così a strappare un punto d’oro al “Meazza”. Ennesimo passo falso per il Diavolo, ottavo in classifica e sempre più lontano dalle posizioni di vertice.

I rossoneri devono ancora recuperare la partita con il Bologna ma il gap nei confronti delle altre big comincia a diventare preoccupante: l’Atalanta capolista ha 14 punti in più, 12 il Napoli, 11 l’Inter (che come i cugini ha una gara in meno). Se lo scudetto è ormai una chimera, potrebbe essere seriamente a rischio anche la qualificazione alla Champions League, in particolar modo se Theo Hernandez e compagni continueranno a lasciare punti per strada, specie contro le piccole. Farebbe parecchio rumore, a tal proposito, un altro capitombolo a Verona, che in passato come ben sappiamo fu fatale al Milan. Dopo una settimana turbolenta gli scaligeri hanno risollevato la testa, sbancando Parma (2-3) e mettendo fine alla striscia negativa che andava avanti da quattro giornate (sconfitte con Fiorentina, Inter, Cagliari ed Empoli). La scelta della società di confermare Paolo Zanetti nonostante l’esonero sembrasse ad un passo si è rivelata dunque azzeccata, anche se i gialloblù continuano a “ballare” pericolosamente sulla zona rossa, distante appena un punto.

Verona-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti dovrebbe confermare la difesa a tre, mossa tattica che contro il Parma ha dato i suoi frutti. In attacco il tecnico rossoblù schiererà Sarr, sostenuto da Suslov e Tengstedt. In difesa, invece, l’ex allenatore del Venezia dovrà scegliere tra Ghilardi e Magnani. Si è fatto male Harroui: stagione finita per l’ex Sassuolo e Frosinone.

Dall’altro lato, Fonseca ha gli uomini contati soprattutto a centrocampo, vista l’indisponibilità di Musah. Sulla corsia mancina Jimenez potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez, tra i “senatori” finiti nel mirino dal tecnico lusitano. Davanti Morata arretrerà di qualche metro, andando a ricoprire il ruolo di fantasista dietro ad Abraham: ai suoi lati Chukwueze e Leao.

Come vedere Verona-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Milan, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Verona, in realtà, non è più “fatale” da tempo per il Milan, che ha sempre portato via i tre punti nelle ultime 4 visite al “Bentegodi”. I rossoneri, è vero, sono molto discontinui ma contro i gialloblù non dovrebbero sbagliare, anche perché parliamo di una squadra che subisce una valanga di gol e che deve fare i conti con la difesa peggiore del torneo (ben 39 reti subiti in 16 partite). Musica per le orecchie dell’attacco di Fonseca, che ha voglia di riscattarsi dopo essere rimasto a secco con il Genoa.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tachtchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, Leao; Abraham.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2