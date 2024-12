Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Lipsia è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’inaspettata sconfitta della scorsa settimana sul campo del Mainz, ha riaperto la Bundesliga che, ad un certo punto, sembrava davvero chiusa. Il Bayern Monaco, impegnato adesso nell’anticipo contro il Lipsia, è chiamato al pronto riscatto per non far ulteriormente avvicinare il Bayer Leverkusen. Ma contro il Lipsia, non è per niente semplice.

Intanto, in casa bavarese, non arrivano nemmeno buone notizie per quanto riguarda il mercato: Musiala ha detto che per il rinnovo ci vorrà ancora del tempo quindi nessun regalo di Natale per i tifosi. E perdere un giocatore del genere, uno dei migliori prospetti europei in circolazione, sarebbe un colpo davvero pesantissimo. Detto ciò, è evidente che gli uomini di Kompany, che saranno ancora molto rimaneggiati, devono trovare la vittoria. Ma come spiegato prima, il Lipsia, quarto in classifica in campionato, è una squadra difficile da affrontare e che soprattutto dentro la propria Nazione, a differenza di quanto fatto vedere in Europa, riesce ad esprimersi nel migliore dei modi possibili. Un avversario molto ostico.

Ovvio che se il Bayern riuscisse a mettere in campo tutte quelle qualità che, allora non ci sarebbe partita. E noi crediamo che questo possa succedere alla luce del risultato dell’ultimo weekend. Insomma, crediamo che i padroni di casa possano riuscire a portare a casa i tre punti.

Il pronostico

La gara in questione almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Quindi il Bayern Monaco vincerà la partita in un match da almeno tre reti complessive. Forse anche quattro.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Muller.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Geertruida, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Nusa; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1