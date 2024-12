Girona-Real Valladolid, Liga: streaming, probabili formazioni, pronostico

Girona-Valladolid è valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sapevamo tutti che il campionato fatto dal Girona lo scorso anno sarebbe rimasto solamente un lampo. Nessuna squadra, non costruita per rimanere al vertice, può fare per più di una sola stagione quello che gli spagnoli sono riusciti a fare l’anno scorso. E infatti, quest’anno, si sta realmente vedendo quello che è il valore della rosa.

Che, in tutto questo, come sappiamo, ha perso pure Dovbyk, il capocannoniere dello scorso campionato passato alla Roma in estate. Fatica, il Girona, clamorosamente. Metà classifica con 22 punti che però nella serata di venerdì potrebbero diventare 25 e quindi dare una sterzata importante alla situazione. Il motivo è presto detto: il Valladolid è penultimo in classifica e di punti fino al momento ne ha conquistati solamente dodici. Insomma, non ci dovrebbero essere chissà quali problemi anche per un altro fattore. O un dato. O una legge: quella dei grandi numeri.

Al Girona la vittoria manca esattamente da sei partite, comprese tutte le manifestazioni. Quindi, vuoi o non vuoi, un’affermazione prima o poi dovrà arrivare. E questa oggettivamente ci sembra proprio un’occasione giusta. Una di quelle da prendere nel migliore dei modi.

Come vedere Girona-Valladolid in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Valladolid, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì’ alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria de Girona è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 Snai.

Il pronostico

Non ci si può aspettare chissà quale spettacolo da queste due squadre. Ma sicuramente ci si può aspettare una vittoria del Girona contro un Valladolid che sì viene da una vittoria, ma che non potrà nulla contro una formazione che ha assoluto bisogno di punti per tornare a respirare.

Le probabili formazioni di Girona-Valladolid

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Juanpe, Lopez, Blind; Romeu, van de Beek; Gil, Asprilla, Gutierrez; Dajnuma.

VALLADOLID (4-3-3): Hein; Perez, Sanchez, Juma Bah, Rosa; Anuar, Juric, Perez; Sanchez, Marcos Andre, Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0