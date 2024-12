I pronostici di giovedì 19 dicembre: Coppa Italia, League Cup, Conference League

I pronostici di giovedì 19 dicembre: c’è una partita di Coppa Italia, una di League Cup e ben diciotto di Conference League.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si chiudono con la sfida tra Inter e Udinese: Simone Inzaghi dopo la roboante vittoria sulla Lazio all’Olimpico farà probabilmente turn over, ma anche le seconde linee hanno sempre risposto presente finora e dovrebbero superare i bianconeri nei 90 minuti di gioco regolamentari, per evitare la lotteria dei rigori.

Si gioca anche nella League Cup inglese, dove Tottenham-Manchester United promette spettacolo: i Red Devils carichi per la vittoria in rimonta nel derby contro il City sfidano gli Spurs che vogliono mettere fine al lungo digiuno di trofei, motivo per cui non snobberanno la partita.

I pronostici sulle altre partite

La fase a girone unico della Conference League ’24-’25 è giunta al suo epilogo. Mentre Champions ed Europa League saranno protagoniste anche nel mese di gennaio (nelle due competizioni principali si giocano due turni in più), nella terza manifestazione continentale per ordine di importanza ci si contendono gli ultimi posti in palio per la fase ad eliminazione diretta.

Punta a restare tra le prime otto l’APOEL: i ciprioti hanno vinto le ultime tre e dovrebbero riuscire ad imporsi anche nel match casalingo con i kazaki dell’Astana. Tre punti alla portata anche per gli scozzesi degli Hearts che contro il Petrocub già eliminato con un successo si assicurerebbero gli spareggi. Non può commettere passi falsi neppure il Betis: le chance di chiudere tra le prime otto sono irrisorie per gli spagnoli ma contro l’HJK Helsinki i tre punti non dovrebbero sfuggire.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + MULTIGOL 2-5 in Inter-Udinese, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

Gent (in Larne-Gent, Conference League, ore 21:00)

(in Larne-Gent, Conference League, ore 21:00) Apoel (in Apoel-Astana, Conference League, ore 21:00)

(in Apoel-Astana, Conference League, ore 21:00) Hearts (in Hearts-Petrocub, Conference League, ore 21:00)

(in Hearts-Petrocub, Conference League, ore 21:00) Molde (in Molde-Mlada Boleslav, Conference League, ore 21:00)

(in Molde-Mlada Boleslav, Conference League, ore 21:00) Panathinaikos (in Panathinaikos-Dinamo Minsk, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Betis-HJK Helsinki , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Chelsea-Shamrock Rovers , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Heidenheim-San Gallo, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cercle Brugge-Basaksehir , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Tottenham-Manchester United , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Rapid Vienna-Copenaghen, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Vitoria Guimaraes-Fiorentina, Conference League, ore 21:00