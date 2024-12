Vitoria Guimaraes-Fiorentina, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Vitoria Guimaraes-Fiorentina è una partita della sesta giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria per essere certi di affrontare il Chelsea, la favorita indiscussa di questa Conference League, solo in un’eventuale finale. Alla Fiorentina basta un punto per qualificarsi tra le prime otto della maxiclassifica ed ottenere così il pass per la fase ad eliminazione diretta senza passare dagli spareggi ma sarebbe importante andare a prendersi i tre punti in Portogallo per poi assicurarsi un tabellone “amico” fino alla finalissima.

Il motivo? Basta dare un’occhiata al regolamento della nuova Conference League, altra manifestazione che da quest’anno ha cambiato format, sulla falsariga delle altre due competizioni Uefa. Dagli ottavi in poi, infatti, si verrà a creare una sorta di tabellone in stile tennis, con le varie teste di serie: dal momento che quasi certamente il Chelsea arriverà primo – i londinesi avranno verosimilmente vita facile nell’ultimo turno della fase a girone unico contro lo Shamrock Rovers – chiudendo come seconda la Viola finirebbe dalla parte opposta rispetto ai Blues. Ciò accadrà però solo in caso di successo contro il Vitoria Guimaraes, che al momento occupa il secondo gradino del podio ed ha un punto in più rispetto agli uomini di Palladino, terzi.

I lusitani finora hanno fatto meglio della Fiorentina, che nella terza giornata è inciampata a sorpresa in quel di Nicosia contro l’APOEL. Quella l’unica sconfitta dei viola: per il resto solo vittorie, alcune sofferte altre meno, ad esempio quella di giovedì scorso contro il disastroso LASK Linz, annichilito 7-0 a Firenze.

Il Vitoria invece è imbattuto. Quattro vittorie e un pareggio per la squadra allenata da Rui Borges, che non sta facendo male neppure nella Liga Portugal, dove staziona momentaneamente al sesto posto. Insomma, un avversario di tutto rispetto per una Viola che viene dalla sconfitta di misura con il Bologna dell’ex Italiano (1-0), il primo k.o. in campionato dopo otto vittorie consecutive.

Come vedere Vitoria Guimaraes-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Vitoria Guimaraes-Fiorentina è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Dom Afonso Henriques di Guimaraes, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Vitoria Guimaraes è di sicuro l’avversario più ostico tra quelli incontrati finora dalla Fiorentina in Conference. E non lo dimostra solo la classifica, ma soprattuto il fatto che abbia subito solamente 5 gol, indice di grande solidità. Inoltre in stagione i lusitani hanno perso solo una volta tra le mura amiche, lo scorso settembre con il Porto. Si profila dunque un match combattuto ed equilibrato in cui la Viola dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta: previsti più di due gol complessivi e almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Vitoria Guimaraes-Fiorentina

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Villanueva, Mendes; Gustavo, Manu, Tiago Silva; Santos, Mendes, Oliveira.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Guðmundsson, Sottil; Kouamé.

Vitoria Guimaraes-Fiorentina: chi vince? Vitoria Guimaraes

Pareggio

Fiorentina View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2