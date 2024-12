Conference League: i pronostici sulle altre partite di giovedì 19 dicembre

Conference League, si conclude la fase a girone unico: solo il Chelsea è già sicuro degli ottavi. Tante ancora in lizza per gli spareggi: pronostici.

La fase a girone unico della Conference League ’24-’25 è giunta al suo epilogo. Mentre Champions ed Europa League saranno protagoniste anche nel mese di gennaio (nelle due competizioni principali si giocano due turni in più), nella terza manifestazione continentale per ordine di importanza ci si contendono gli ultimi posti in palio per la fase ad eliminazione diretta.

Anche qui si qualificano direttamente agli ottavi di finale le prime 8 della maxiclassifica, chi arriva invece dal nono al ventiquattresimo posto dovrà superare gli spareggi per approdare tra le prime 16. Dalla venticinquesima posizione in giù, invece, sarà eliminazione. L’unica squadra che dopo 5 giornate è certa del pass per gli ottavi è il Chelsea: i Blues di Enzo Maresca, nonostante abbiano schierato quasi esclusivamente riserve e ragazzi delle giovanili, non hanno incontrato ostacoli e sono gli unici a punteggio pieno (15 punti e con il miglior attacco del torneo, 21 gol). Vittoria in arrivo anche nell’affascinante sfida con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, tra le sorprese di questa fase campionato. Il club di Dublino, infatti, ha collezionato 11 punti (uno in meno della Fiorentina, per intenderci) ed è in corsa per un posto tra le prime otto. Difficilissimo portare via punti da Stamford Bridge ma crediamo che almeno un gol i biancoverdi riescano a realizzarlo.

Le previsioni sulle altre partite

Le squadre che sono già sicure di prendere parte alla fase ad eliminazione diretta (ottavi o spareggi) sono 15: APOEL Nicosia, Cercle Brugge, Copenhagen, Djurgården, Fiorentina, Gent, Heidenheim, Jagiellonia, Legia Varsavia, Lugano, Olimpia Lubiana, Pafos, Shamrock Rovers, Rapid Vienna e Vitória Guimaraes.

Solo due, invece, quelle matematicamente eliminate: i nordirlandesi del Larne e i moldavi del Petrocub. Punta a restare tra le prime otto l’APOEL: i ciprioti, gli unici peraltro a battere la Fiorentina, hanno vinto le ultime tre e dovrebbero riuscire ad imporsi anche nel match casalingo con i kazaki dell’Astana. Tre punti alla portata anche per gli scozzesi degli Hearts: il club di Edimburgo con un successo si assicurerebbe gli spareggi ed il Petrocub, già eliminato, non rappresenta una minaccia credibile. Sognano pure gli islandesi del Vikingur, altra piacevole sorpresa: gli scandinavi di punti ne hanno collezionati 7 e sembrano avere la carte in regola per strappare almeno un pareggio in casa del disastroso LASK, che una settimana fa è stato spazzato via (7-0) dalla Fiorentina a Firenze. Previsto equilibrio anche in TSC-Noah, entrambe ferme a quota 4 punti e costretta a vincere per sperare di entrare tra le prime 24: serbi leggermente favoriti per via del fattore campo.

Deve vincere anche il Molde: in caso di successo i norvegesi sorpasserebbero i cechi del Mlada Boleslav e con ogni probabilità entrerebbero tra le prime 24. Non può commettere passi falsi neppure il Betis, che finora ha sostanzialmente deluso: le chance di chiudere tra le prime otto sono irrisorie per gli spagnoli ma contro l’HJK Helsinki i tre punti non dovrebbero sfuggire.

Per quanto riguarda i gol, infine, occhio a Larne-Gent, Heidenheim-San Gallo, Lugano-Pafos, Cercle Brugge-Basaksehir e Rapid Vienna-Copenaghen.

Conference League, possibili vincenti

APOEL Nicosia (in APOEL Nicosia-Astana)

Hearts (in Hearts-Petrocub)

Vikingur o pareggio (in LASK Linz-Vikingur)

Molde (in Molde-Mlada Boleslav)

TSC o pareggio (in TSC-Noah)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Betis-HJK Helsinki

Chelsea-Shamrock Rovers

Larne-Gent

Heidenheim-San Gallo

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Cercle Brugge-Basaksehir

Djurgarden-Legia Varsavia

Lugano-Pafos

Rapid Vienna-Copenaghen

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’APOEL Nicosia è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno “Gol” in Lugano-Pafos è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.