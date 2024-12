Inter-Udinese, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Lunedì scorso l’Inter ha lasciato tutti a bocca aperta nel posticipo di campionato contro la Lazio, travolgendo con il punteggio monstre di 6-0 quella che fino a pochi giorni fa era una delle squadre più in forma ed in salute della Serie A. Una sensazionale prova di forza e di carattere da parte della squadra di Simone Inzaghi, capace di infliggere ai biancocelesti una delle peggiori sconfitte casalinghe della sua storia.

Chi pensava che i nerazzurri non potessero tenere il passo di Atalanta e Napoli, che al momento sono davanti in classifica, evidentemente si sbagliava di grosso. Per lo scudetto, ovviamente, ci sono anche i campioni d’Italia in carica, forse meno dominanti dello scorso anno ma comunque più forti di tutti almeno sulla carta. Se la squadra gira e gioca con quest’intensità, insomma, non ce n’è per nessuno. Lautaro Martinez e compagni però non hanno né tempo né modo di godersi il largo successo ottenuto nella Capitale. A distanza di tre giorni li attende l’impegno di Coppa Italia, competizione che Inzaghi, come ha dimostrato da quando è a Milano, non ha alcuna intenzione di snobbare oppure prendere sottogamba.

Inter dominante anche in coppa?

L’obiettivo è fare meglio rispetto alla passata stagione, quando l’Inter, da detentrice del trofeo, fu estromessa a sorpresa già agli ottavi dal Bologna, all’epoca allenato da Thiago Motta (oggi alla Juve).

Stavolta a San Siro arriva l’Udinese, che per approdare tra le prime otto ha dovuto superare una formazione di Serie C (Avellino) e una di Serie B (Salernitana). I friulani sembrano aver perso la spinta propulsiva dei primi mesi di campionato e da fine ottobre hanno conquistato un solo successo, piegando il non irresistibile Monza. Sabato scorso si sono arresi al Napoli di Antonio Conte, perdendo 3-1 al Bluenergy Stadium.

Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Udinese è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Inter-Udinese anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Dopo la scorpacciata di gol contro la Lazio rivedremo un’Inter feroce anche in Coppa Italia? Probabilmente no, consuderando che in campo ci saranno molte riserve ma è improbabile che i nerazzurri si facciano sorprendere dall’Udinese ed escano per il secondo anno di fila agli ottavi. Potremmo assistere, in ogni caso, ad una gara da almeno 3 gol complessivi: lo scorso settembre, infatti, l’Inter ebbe la meglio 3-2 a Udine.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1