I pronostici di mercoledì 18 dicembre: Coppa Italia, Liga, Ligue 1, League Cup, Coppa Intercontinentale

I pronostici di mercoledì 18 dicembre, in campo Coppa Italia, Liga, Ligue 1, League Cup, e la finale di Coppa Intercontinentale.

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia con Atalanta-Cesena e Roma-Sampdoria, due sfide in cui squadre di Serie A affrontano squadre di Serie B. Considerato il regolamento che prevede i calci di rigore in caso di pareggio nei 90′ di gioco regolamentari, Atalanta e Roma proveranno probabilmente a chiudere la pratica già nel primo tempo, affrontando di petto la partita.

In Ligue 1 si gioca la sfida al vertice tra Monaco e PSG: alla capolista allenata da Luis Enrique, forte di un vantaggio di sette punti in classifica, potrebbe andare bene anche un pareggio. I gol non dovrebbero mancare vista la qualità dei due reparti offensivi.

I pronostici sulle altre partite

Nella League Cup inglese attesi tanti gol nella sfida tra il Southampton – seconda peggiore difesa della Premier League – e il Liverpool. La partita più importante di questo mercoledì è però la finale di Coppa Intercontinentale tra Real Madrid e Pachuca: le merengues e Carlo Ancelotti difficilmente si faranno scappare l’occasione di aggiungere un altro importante trofeo a una bacheca già ricchissima.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Villarreal-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30

Vincenti

Atalanta (in Atalanta-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Atalanta-Cesena, Coppa Italia, ore 18:30) Roma (in Roma-Sampdoria, Coppa Italia, ore 21:00)

(in Roma-Sampdoria, Coppa Italia, ore 21:00) Real Madrid (in Real Madrid-Pachuca, Coppa Intercontinentale, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Southampton-Liverpool , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Newcastle-Brentford, League Cup, ore 20:45

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO



Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Monaco-PSG , Ligue 1, ore 21:00

, Ligue 1, ore 21:00 Arsenal-Crystal Palace, League Cup, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 5.67 GOLDBET ; 5.45 SNAI; 5.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Espanyol-Valencia, Liga, ore 21:30