Real Madrid-Pachuca, Coppa Intercontinentale: streaming gratis, formazioni, pronostici

Real Madrid-Pachuca è la finale di Coppa Intercontinentale e si gioca in Qatar. Streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

L’ultima finale di Coppa Intercontinentale della storia. Sappiamo benissimo che dal prossimo anno si giocherà il Mondiale il Club che di fatto sostituisce questa manifestazione. E come è successo spesso nel corso degli anni c’è il Real Madrid, ampiamente favorito, arrivato di diritto all’ultimo atto dopo aver vinto la Champions League. La squadra di Ancelotti affronterà il Pachuca.

Che, a differenza di quanto successo ai madrileni, ha dovuto superare due avversarie per arrivare all’ultimo atto: prima i brasiliani del Botafogo, battuti con un netto 3-0, e poi gli egiziani dell’Al Ahly, sconfitti ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Insomma, due partite in più per la squadra meno favorita che potrebbero pesare nelle gambe e nella mente. Certo, all’appuntamento non ci arriva il migliore Real Madrid della storia. Ci arriva una squadra che sulla carta è fortissima ma che ha fatto tantissima fatica nel corso di questi primi mesi: troppi innesti per Ancelotti che ancora non è riuscito a far rendere nel migliore dei modi gli uomini che ha a disposizione. Ma questo ovviamente non mette proprio a rischio l’esito finale di questo incontro che ci pare sia abbastanza scontato a tutti.

Real Madrid-Pachuca: dove vederla in streaming gratis

La sfida Real Madrid-Pachuca è in programma mercoledì alle 18:00. In Italia non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire comunque in maniera gratuita, e in streaming, sul sito FIFA+. Basterà solamente registrarsi per vedere quello che sicuramente sarà il trionfo della squadra di Carlo Ancelotti.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Affermazione semplice per il Real Madrid, che ha una squadra di categoria superiore e che ha anche Mbappé, che sembrerebbe essere recuperato per il match in questione. Ancelotti pronto ad alzare il suo ennesimo trofeo della carriera. Mai nessuno come luo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Pachuca

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Brahim Diaz; Bellingham; Vinicius, Mbappé.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; A. Gonzalez, Bautista, Idrissi; Rondon.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0