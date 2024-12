Tottenham-Manchester United, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Manchester United è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostico.

Il quarto di finale più atteso è senz’altro quello tra Tottenham e Manchester United, entrambe a caccia di un pass per la semifinale di una competizione che potrebbe dare un senso alla stagione delle due squadre, rispettivamente decima e tredicesima in classifica. Molto dipenderà, come capita spesso in Carabao Cup, dalle scelte di formazione (e dal turnover) dei due allenatori, ma di sicuro all’appuntamento ci arrivano meglio i Red Devils, reduci dalla vittoria nel derby di Manchester con il City.

Un successo al cardiopalma, che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi dello United e affossato ulteriormente gli uomini di Pep Guardiola, incapaci di venir fuori da un periodo nerissimo. In svantaggio di un gol fino a 2′ dalla fine, la formazione guidata dall’ex tecnico dello Sporting Ruben Amorim ha ribaltato tutto nel giro di pochi minuti grazie al rigore trasformato dal capitano Bruno Fernandes ed alla rete decisiva di Diallo. Seconda vittoria di fila per un Manchester United che ha voglia di risalire la classifica – alla fine il settimo posto è distante solo due lunghezze – e di mettersi alle spalle una prima parte di stagione estremamente deludente, che ha obbligato la società a cambiare allenatore ed a sborsare i soldi della clausola per liberare Amorim, fino a novembre sulla panchina del club portoghese.

A settembre fu dominio Spurs

Gli Spurs invece domenica scorsa hanno interrotto un lungo digiuno di vittorie strapazzando 5-0 il fanalino di coda Southampton in una partita a senso unico, indirizzata già dai primi minuti.

Anche la squadra di Ange Postecoglou, come lo United, non ha brillato finora in quanto a continuità, ma se in giornata ha dimostrato di poter battere o perlomeno di impensierire chiunque. Tottenham e Manchester United si sono già affrontate in stagione: lo scorso settembre ad Old Trafford finì 3-0 per i londinesi, anche se il match fu pesantemente condizionato dall’espulsione di Bruno Fernandes a fine primo tempo. Postecoglou in League Cup, oltre agli infortunati Vicario, Romero, Richarlison e Davies, dovrà fare a meno dello squalificato Bissouma. Ruoterà diversi uomini anche Amorim: l’unico indisponibile in casa United è Shaw.

Come vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e streaming

La gara valida per i quarti di finale di League Cup tra Tottenham e Manchester United, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da tripla, tra due squadre forti ma molto discontinue. Nel caso del Manchester United, poi, c’è l’incognita del nuovo tecnico, che ha ancora bisogno di tempo (e partite) per trasmettere i suoi dettami di gioco, malgrado qualche cambiamento si sia già intravisto. Il nostro consiglio è sui gol, dal momento che negli ultimi quattro precedenti il numero delle reti complessive è sempre stato superiore a due.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Flekken; Roerslev, Collins, Mee, van den Berg; Yarmolyuk, Janelt; Mbeumo, Fabio Carvalho, Lewis-Potter; Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2