Chelsea-Shamrock Rovers, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostico

Chelsea-Shamrock Rovers è una partita della sesta giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque vittorie in altrettante partite. Ventuno gol fatti, ovviamente il miglior attacco, solamente quattro quelli subiti, anche se il Chelsea in questo caso non si può prendere il gusto di dire che è anche la miglior difesa della Conference League. Conta poco, ovviamente. Serve solo vincere adesso e staccare nel minor tempo possibile il pass diretto per gli ottavi di finale. Che, a dire il vero, non è mai stato in discussione.

Anzi, si può serenamente dire di più: la squadra di Enzo Maresca è la favoritissima per la vittoria finale. Nessuna delle altre squadre che quest’anno sono impegnate in Conference dà la sensazione di poter tenere testa ai londinesi. Che dal proprio canto, inoltre, stanno dimostrando di tenerci al torneo, nonostante quello che è, ovviamente, un turnover mirato dal tecnico italiano. Il Chelsea, contro gli irlandesi dello Shamrcock Rovers – sesti in classifica con undici punti in cinque partite e che hanno subito gli stessi gol di Blues – non avrà nessun problema a prendersi quella che sarà la sesta affermazione.

Un momento bellissimo per Maresca, che si riflette anche in campionato visto che la sua squadra è al secondo posto in solitaria in classifica. Ha recuperato i migliori prospetti, facendoli rendere al meglio. E questo è un dato di fatto che deve essere per forza di cose essere messo in evidenza. Sarà un Chelsea competitivo in tutte le manifestazioni.

Come vedere Chelsea-Shamrock Rovers in diretta tv e in streaming

Chelsea-Shamrock Roversa è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Goleada in arrivo per il Chelsea, che senza nessun problema di prenderà questa ennesima vittoria della sua stagione. Sfida da almeno tre reti complessive con una sola squadra, quella di casa, che dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Chelsea-Shamrock Rovers

CHELSEA (4-3-3): Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Veiga; Caicedo, George, Hall; Neto, George, Guiu.

SMAROCK ROVERS (3-5-2): Pohis; Cleary, Lopes; Grace; Honohan, O’Neill, Poom, Watts, Burns; Farrugia, Kenny.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0