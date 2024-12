Heidenheim-San Gallo, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Heidenheim-San Gallo è una partita della sesta giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I tedeschi dell’Heidenheim, nelle cinque partite giocate fino al momento in Conference League, hanno conquistato nove punti. Un bel bottino, piazzato all’inizio dell’anno, che fa capire che la squadra ha delle qualità. Che, però, nel corso degli ultimi due mesi, non si è mai vista.

Sette sconfitte di fila tra campionato e coppa per i padroni di casa. Un momento durissimo, troppo brutto per essere vero. Anche mentalmente la formazione è bloccata e non riesce in nessun modo a dare una sterzata alla propria stagione. In questi casi, oltre al lavoro quotidiano che comunque non manca mai, c’è una sola medicina per tirarsi fuori: si chiama vittoria, con annessi tre punti, che riporterebbero o almeno si spera il sereno. Diciamo quindi che contro il San Gallo, l’Heidenheim più che per la classifica della Conference, gioca per se stesso e per cercare di mettere alle spalle la crisi prima di Natale.

Il San Gallo di punti fino al momento ne ha fatto quattro ed è una delle squadre che ha preso il maggior numero di gol nella manifestazione: diciassette per la precisione. Un bottino non da lustrare e che dice che gli svizzeri sono la peggior difesa del torneo. Insomma, difesa ballerina nella quale gli attaccanti dei tedeschi potrebbero cercare di divertirsi. Sì, perché nonostante il momento è l’Heidenheim, in questa partita, la squadra favorita.

Come vedere Heidenheim-San Gallo in diretta tv e in streaming

Heidenheim-San Gallo è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vincere per mettersi alle spalle, o cercare di farlo, il momento nerissimo. In un match da almeno tre reti complessive, i tedeschi si prenderanno una vittoria che tutti da quelle parti sperano possa essere quella schiacciacrisi.

Le probabili formazioni di Heidenheim-San Gallo

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Eicher; Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf; Kerber, Dorsch; Beck, Wanner, Scienza; Breunig.

SAN GALLO (4-3-3): Zigi; Vandermersch, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Stevanovic, Konietzke; Witzig, Csoboth, Akolo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1