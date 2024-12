Ultim’ora Sinner, verdetto pesante: bomba sulla squalifica

Ultim’ora Sinner, il verdetto è pesantissimo ed è una vera e propria bomba sulla squalifica. Sentenza mai sentita prima

Tiene banco, purtroppo, il caso Sinner. Terrà banco fino a quando non ci sarà una sentenza del Tas di Losanna dopo il ricordo che la Wada ha presentato, terrà banco anche dopo: qualunque decisione verrà presa nel merito scatenerà le polemiche. Su questo, probabilmente, anche Jannik è stato avvisato e dovrà avere spalle larghissime per riuscire a rispedire tutte le parole che arriveranno.

Detto questo, nel corso di questi mesi, sono stati diversi gli uomini di sport e non solo che si sono schierati a favore dell’azzurro. Sono stati di meno, ma ci sono stati, quelli che hanno cercato di dire la propria al contrario. E adesso, Guy Forget, ex giocatore francese, ex capitano di Coppa Davis transalpino tra gli altri incarichi, ha parlato in una lunga intervista con Tennis Actu. Trattando, tra gli altri temi, anche quello della positività al doping di Sinner.

Ultim’ora Sinner, le parole di Forget

“Sono sempre temi delicati. Dobbiamo lottare contro il doping con la massima fermezza. Ho sempre l’impressione però che ci sia un forte grado di sofisticazione nei test. Puoi trovare un cucchiaino di zucchero in una piscina olimpionica. Sono tanti i giocatori che assumono integratori alimentari e vitamine, che possono assumere elementi “inquinati” e che, anche senza saperlo, li fanno risultare positivi ai test antidoping. È una tragedia assoluta per gli innocenti, non sto parlando ovviamente dei colpevoli e dei recidivi”.

“Mi sono messo nei panni di un atleta risultato positivo ad una sostanza in quantità infinitesimale. Dirà a se stesso “mi sarà impedito di vivere la mia passione?”. La vedo un po’ così per Halep, Swiatek e Sinner“. “Il problema – ha concluso Forget – è che non può esserci una regolamento a due velocità. Non possiamo sospendere una giocatrice per un anno e un’altra per tre settimane. È un po’ questo due pesi e due misure che rappresenta un problema. Non dubito della buona fede di Sinner. In altri casi è successo. Alcuni sostengono che non ci sia assolutamente nulla in termini di sanzioni e che sarà assolto, sarà però dura per lui se ci sarà una sanzione retroattiva”. La trascrizione delle parole è stata fatta dal portale che si occupa di tennis a 360 gradi tennisworlditalia.com.