Salernitana-Brescia, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Salernitana-Brescia è una partita della diciottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Salernitana e Brescia sono due squadre che nel corso di questa stagione hanno già cambiato allenatore. Ma per il momento i risultati sperati non sono arrivati. Soprattutto in casa campana, con Colantuono al timone, che non è riuscito a dare una sterzata al proprio gruppo, che lotta adesso per la retrocessione e che se il campionato finisse adesso andrebbe ai playout.

Manca una vita, comunque. Quindi davvero tutto potrebbe succedere. E il Brescia, spera, che qualcosa possa succedere già venerdì sera, quando Bisoli sarà alla seconda apparizione sulla panchina dopo il debutto con pareggio interno, senza gol, contro la Carrarese. Tutti si aspettavano, ovviamente, un risultato diverso rispetto a quello che è venuto fuori. E le critiche non sono mancate ovviamente alla società: i tifosi vorrebbero di più, vorrebbero sognare di poter tornare in A alla fine di questa stagione ma sanno benissimo che ci sono delle squadre molto più attrezzate, che stanno davanti, e che corrono e lo fanno anche velocemente. Ma il Brescia ha un’identità importante, quindi ogni anno potrebbe essere quello buono.

Nell’anticipo, quindi, si vanno ad affrontare due squadre che non stanno benissimo. La Salernitana ha perso pure il derby contro la Juve Stabia che ha fatto scattare ulteriori polemiche e contestazioni. Il Brescia non assapora il gusto dei tre punti dal 3 novembre, quando è andato a vincere sul campo della Samp. Insomma, in questo match, la parte del leone la dovrebbe recitare la paura.

Come vedere Salernitana-Brescia in diretta tv e in streaming

Salernitana-Brescia, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un punto a testa per evitare che un’altra sconfitta possa far aumentare il livello della contestazione. Un aiuto per entrambe le squadre in una gara che di emozioni non ne dovrebbe regalare chissà quante.

Le probabili formazioni di Salernitana-Brescia

SALERNITANA: (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghighione, Maggiore, Amatucci, Soriano; Stojanovic, Verde; Simy.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Cistana; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Borrelli, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0