Fognini nel mirino, non gli ha tolto gli occhi di dosso

Fognini superstar, il post non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Milly Carlucci non aveva tutti i torti, anzi. Aveva ragione da vendere quando, al termine dell’esibizione, ha fatto notare che il pubblico femminile aveva apprezzato in maniera particolare l’esibizione che si era appena conclusa. Perché, in effetti, il ballerino per una notte, scelto per animare la penultima serata dello show di mamma Rai Ballando con le stelle, è stato magnetico.

Lui è Fabio Fognini e, sebbene gli spettatori siano abituati a vederlo in ben altre vesti, se l’è cavata alla grandissima in quest’altro ruolo. Al punto che non sarebbe poi tanto folle ipotizzare che, in un futuro non troppo lontano, una volta appesa la racchetta al chiodo, possa decidere di buttarsi a capofitto in questa avventura. Lo ha fatto Federica Pellegrini, che ha ceduto alle lusinghe della padrona di casa dopo anni di corteggiamento spudorato, perché non dovrebbe farlo lui, che ha dimostrato di avere la stoffa per spaccare anche sul palco, oltre che in campo?

Ancora è presto, ad ogni modo, per parlarne, visto e considerato che il tennista di Arma di Taggia non sembra avere intenzione, per il momento, di mettere in stand-by la sua carriera. Una cosa, però, è certa: la sua esibizione è stata apprezzatissima, al punto che il pubblico presente nello studio di Ballando con le stelle gli ha riservato una meritatissima standing ovation. Cosa che, da quelle parti, capita assai di rado, a riprova del fatto che la sua performance sia stata impeccabile.

Fognini sotto osservazione: il post supera i confini

Anche i telespettatori, comunque, sono rimasti sbalorditi dalla dimestichezza con cui Fognini ha ballato e interpretato la coreografia, sulle note di Great balls of fire, che gli è stata cucita addosso.

Il suo successo è andato ben al di là dei confini del Bel Paese, addirittura, come abbiamo avuto modo di dedurre dal fatto che un suo collega non italiano gli abbia dedicato un post dopo l’esibizione andata in onda su Rai1. Il collega in questione è nientepopodimeno che Alexander Zverev – per gli amici Sascha – che deve essersi imbattuto nella clip della trasmissione di cui è stato ospite il campione di origini liguri.

“Questa è la cosa più bella che ho visto quest’anno”, ha scritto il tedesco tramite Instagram Stories, ricondividendo il video della performance del suo amico e rivale Fabio. Uno sfottò in piena regola, ovviamente, eppure qualcosa ci dice che anche lui, come tutti del resto, sarà rimasto impressionato dalle doti nascoste di Fognini.