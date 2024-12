Berrettini capitano, annuncio ufficiale: tifosi su di giri

Berrettini al posto di Volandri, è deciso: l’annuncio sciocca il mondo del tennis.

Messo in tasca l’ultimo punto, il punto della vittoria, si è sciolto in un tenerissimo abbraccio con il suo papà. E in quell’abbraccio c’era tutto che ha passato, tutto quello che ha sentito nei mesi infernali in cui è stato lontano dal tennis e ha dovuto mettere in stand-by la carriera attorno alla quale sono ruotati gli ultimi anni della sua vita. Il dolore, le sofferenze, la delusione.

Ma Matteo Berrettini, per fortuna, è riuscito ad andare avanti e adesso – si facciano sempre i dovuti scongiuri – è di nuovo incredibilmente on fire. In un’annata che non era partita nel migliore dei modi (si era ritirato dagli Australian Open per poi fermarsi altri due mesi, ndr), ha vinto la bellezza di 3 titoli e si è addirittura laureato campione del mondo. Prendendosi una gran bella rivincita dopo che, lo scorso anno, non aveva potuto fare altro che guardare da lontano i suoi compagni di squadra stringere al petto la Coppa Davis.

Il peggio, insomma, dovrebbe essere ufficialmente alle spalle. Davanti a sé il finalista di Wimbledon 2021 ha molte occasioni che farebbe bene ad afferrare al volo e un mare di opportunità. Come quella di tornare ai piani alti della classifica, ad esempio, obiettivo che, qualora mantenesse lo stato di forma e di grazia mostrato a Malaga, potrebbe tranquillamente perseguire.

Berrettini al posto di Volandri: è già tutto deciso

E se è vero che il meglio deve ancora venire, c’è qualcuno che ha in serbo grandissimi progetti per l’ex numero 6 del mondo. Primo fra tutti Angelo Binaghi, che in un’intervista al quotidiano La Nuova Sardegna ha parlato, oltre che del pupillo Jannik Sinner, anche del martello romano e della sua ritrovata voglia di giocare e di eccellere.

Ha speso parole bellissime nei suoi confronti, infatti, quando gli è stato chiesto di parlare di Berrettini, che in Coppa Davis ha dato un contributo imprescindibile, quest’anno. “Un grande leader, un trascinatore assoluto – queste le parole del presidente della Federazione italiana tennis e padel – Il giorno che smetterà di giocare, e spero sia il più tardi possibile, io lo vedo benissimo come capitano della nazionale, nel ruolo che ora ha Volandri”.

“È stato capace di motivare i ragazzi nella scorsa Coppa Davis dalla panchina, quando non ha potuto giocare, e quest’anno è stato assoluto protagonista. Un carisma che non è da tutti», ha aggiunto ancora Binaghi, evidentemente orgoglioso di avere dalla sua parte un campione del calibro di Berrettini.