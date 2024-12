Gratta e Vinci, colpo da 6 milioni: ha confessato, in città tutti sanno chi è

Gratta e vinci, reazione insolita ma comprensibile: ha voluto farlo seduta stante.

Di molti s’è persa ogni traccia. E il motivo si intuisce piuttosto bene, non c’è bisogno di farsi troppe domande. È opinione comune, infatti, che sia di gran lunga preferibile tacere, in certe circostanze, piuttosto che vuotare il sacco e andare incontro ad un rischio che è purtroppo assai concreto: quello, cioè, di diventare un facile bersaglio.

Ecco spiegato, dunque, perché la maggior parte dei giocatori che vince qualcosa al Superenalotto, alla Lotteria istantanea, al Lotto e così via preferisca che la propria identità resti avvolta nel mistero. Solo in pochi trovano il coraggio di confessare di essere loro i fortunati ad aver ricevuto la visita da parte della dea bendata, o comunque di farsi vivi dopo il fatidico bacio della Signora. Proprio come l’uomo che, nelle scorse ore, ha lasciato tutti di stucco rendendosi protagonista di un gesto assai inaspettato.

Iniziamo a localizzare la storia, però, prima di sviscerarne ogni dettaglio. Siamo in provincia di Rimini, più precisamente a Misano Adriatico, cittadina che nei giorni scorsi è balzata agli onori della cronaca per via di un colpo da manuale. Sabato 7 dicembre, poco prima della chiusura, un uomo è entrato nella tabaccheria Vanzini, in zona Villaggio Argentina. Erano le 19:30 in punto quando ha acquistato il Gratta e vinci che, da lì a breve, gli avrebbe cambiato la vita.

Gratta e vinci, dopo un mese un altro colpo: fortunatissima Misano

Tra i tanti ne ha scelto uno della serie Super Gold che gli ha spalancato, nel vero senso della parola, le porte del paradiso. Sotto quella valanga di simboli si nascondeva, infatti, un premio semplicemente stratosferico, esagerato.

C’erano, udite udite, ben 6 milioni di euro. Dopo averlo scoperto, in evidente stato confusionale l’uomo ha fatto dietrofront e preso, seduta stante, una decisione difficilissima. Rientrato nel tabacchino, ha voluto condividere la sua gioia con il titolare, Nicolò Vanzini, e con le persone che erano presenti. Ha fatto sapere loro in questo modo, a bruciapelo, che il numero 14, presente nel suo Gratta e vinci, era stato decisivo. Un comportamento di certo insolito, ma non per questo sbagliato, anzi.

Tutti, adesso, o almeno si presume, sanno chi sia il fortunatissimo vincitore di Misano Adriatico, che ha messo a segno il suo colpo nella stessa tabaccheria in cui, il 13 novembre scorso, erano già stati vinti 100mila euro con un grattino della serie Super Gold.