Roma-Sampdoria, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Roma-Sampdoria è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00 notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La caduta contro il Como, per la Roma, ha fatto un sacco di rumore. Una squadra quella giallorossa che sembrava avesse imboccato la via giusta dopo due vittorie di fila e che invece si ritrova nuovamente in una vera e propria crisi con la proprietà americana che ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione a gennaio: sono molti quelli a rischio taglio, anche i senatori e anche Dybala, per intenderci.

Diciamo che non è il clima migliore per avvicinarsi alla partita di mercoledì sera contro la Sampdoria in Coppa Italia. Un match da dentro o fuori senza nessuna possibilità d’appello. E, negli anni scorsi, queste partite ai giallorossi non è che siano andate benissimo con diverse brutte figure fatte. Ma stavolta, anche per via di quello che è il momento dei liguri, una squadra che difficilmente potrà pensare al passaggio del turno visto com’è messa in campionato, non sono previsti scossoni. Nessuno scossone, a dire il vero. La Roma potrebbe dilagare perché i pensieri della truppa ospite sono tutti rivolti a quello che è l’obiettivo stagionale, almeno raggiungere i playoff perché la Samp in estate, per la B, ha fatto un grande mercato. Ma pure in questo caso i cambi tecnici che ci sono stati, l’ultimo tecnico è Semplici, hanno cambiato radicalmente l’ambiente. Quindi, a nostro avviso, questa partita è praticamente scritta.

Come vedere Roma-Sampdoria in diretta tv e streaming

Roma-Sampdoria è in programma mercoledì 18 dicembre alle 21:00 La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Fiorentina-Empoli anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play. Ovviamente tutto in maniera gratuita.

Il pronostico

La Samp potrebbe anche trovare il gol nel corso dei novanta minuti e probabilmente riuscirà anche a segnare: ma pensare che questa Roma possa perdere di nuovo è troppo per tutti. Insomma, match da almeno tre reti complessive con vittoria giallorossa.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

ROMA(3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Le Fée, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1