Arsenal-Crystal Palace, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostico

Arsenal-Crystal Palace è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:30: probabili formazioni e pronostico.

Ritorna la League Cup, la Coppa di Lega, competizione giunta ai quarti di finale. Il primo match in programma è uno dei tanti derby di Londra – di certo non tra i più sentiti – tra Arsenal e Crystal Palace. Gara secca, come nei turni precedenti, ed in caso di parità dopo i 90 regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore (una format che da quest’anno è stato adottato anche dalla Coppa Italia).

Gunners e Eagles, peraltro, si ritroveranno di fronte anche nel prossimo fine settimana, ma a campi invertiti. La squadra di Mikel Arteta è reduce dal deludente pareggio casalingo con l’Everton (0-0) in Premier League, il secondo di fila dopo quello con il Fulham. L’attacco dell’Arsenal ha sparato a salve contro i Toffees, bravi a contenere i londinesi ed usciti con un punto insperato dall’Emirates Stadium.

Per il tecnico basco si è trattato invece di un’occasione persa, l’ennesima per ridurre il divario nei confronti del Liverpool capolista, che rimane a +6 (con una gara in meno). I Gunners, dunque, non sono riusciti ad approfittare del mezzo passo falso degli uomini di Arne Slot, fermati a sorpresa dal Fulham, ed al tempo stesso sono stati staccati pure dai cugini del Chelsea, che al momento sembrano i veri antagonisti dei Reds nella lotta per il titolo. La League Cup, nel frattempo, sarà utile per iniziare a prendere le contromisure ad un avversario che, nonostante la situazione precaria di classifica, domenica scorsa ha fatto registrare un importante successo in casa del Brighton, battuto 3-1 a domicilio. Per il Crystal Palace è stato il quinto risultato utile consecutivo: le Eagles di Oliver Glasner sembra si siano messi alle spalle il periodo negativo e vorranno ben figurare anche in coppa, manifestazione in cui un mese e mezzo fa hanno fatto fuori il più quotato Aston Villa, andando a vincere 2-1 a Birmingham.

Il pronostico

Entrambi i tecnici faranno turnover, cercando di preservare i titolari in vista della sfida di sabato prossimo. Ad ogni modo i Gunners restano favoriti per la qualificazione: il Crystal Palace, però, dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol all’Emirates Stadium.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Tierney; Nwaneri, Jorginho, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Sterling.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Turner; Guéhi, Chalobah, Lacroix; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1