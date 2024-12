Newcastle-Brentford, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostico

Newcastle-Brentford è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni e pronostico.

Si avvicina Natale ed il calcio inglese è pronto al solito tour de force. Questa è la settimana dedicata alla Coppa di Lega, nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Uno dei quattro quarti di finale in programma è quello tra Newcastle e Brentford, due squadre che hanno intenzione di sfruttare questa competizione per puntare ad un’Europa che potrebbe non arrivare attraverso il piazzamento in campionato. Almeno questo ha detto finora la Premier League, giunta quasi al giro di boa.

Il Newcastle, infatti, è solamente dodicesimo in classifica: troppo discontinuo il cammino dei Magpies di Eddie Howe, sebbene il settimo posto – complice una graduatoria al momento cortissima – rimanga distante a malapena un punto. I bianconeri hanno fatto un bel balzo nell’ultimo fine settimana, travolgendo 4-0 il Leicester a St James’ Park (doppietta di Murphy, Isak e Bruno Guimaraes). Howe ha tirato così un sospiro di sollievo, visto che la panchina aveva iniziato a vacillare dopo il digiuno di vittorie che durava da oltre un mese (due pareggi e due sconfitte da metà novembre in poi). Il Brentford, invece, si è arreso a quella che è una delle squadre più in forma del torneo, il Chelsea. Cucurella e Jackson hanno domato le Bees (2-1), che fuori casa hanno curiosamente un rendimento da retrocessione, avendo conquistato appena un punto lontano dal Community Stadium. Al contrario, davanti al proprio pubblico gli uomini di Thomas Frank sembrano essere insuperabili: insieme all’Arsenal sono gli unici ancora imbattuti e neppure il Liverpool capolista è riuscito a fare meglio (22 punti in 8 partite).

Come vedere Newcastle-Brentford in diretta tv e streaming

La gara valida per i quarti di finale di League Cup tra Newcastle e Brentford, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Pure il segno “Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Newcastle, che nel turno precedente ha eliminato il Chelsea, sembra avere qualche chance in più rispetto al Brentford: al contrario dei Magpies, le Bees finora in coppa hanno affrontato solo squadre militanti nelle categorie inferiori. Fuori casa, poi, i londinesi fanno molta fatica. Prevediamo almeno tre gol complessivi: lo scorso 7 dicembre, in campionato ed a campi invertiti, è finita 4-2 per il Brentford.

Le probabili formazioni di Newcastle-Brentford

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Roerslev, Collins, Mee, van den Berg; Yarmolyuk, Janelt; Mbeumo, Fabio Carvalho, Lewis-Potter; Schade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1