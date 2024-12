Atalanta-Cesena, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Cesena è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Nell’ultimo fine settimana l’Atalanta ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per poter ambire al tricolore, facendo suoi i 3 punti anche al termine di un match complicatissimo contro il Cagliari (0-1) e conquistando la decima vittoria di fila in campionato (mai successo prima nella sua storia). Momento davvero sensazionale per la squadra di Gian Piero Gasperini, che grazie ad una rosa lunghissima e di qualità è ormai in grado di vincere pure quelle cosiddette partite “sporche”, che alla fine fanno la differenza.

Il gol decisivo, in Sardegna, l’ha segnato Zaniolo, ancora determinante in uscita dalla panchina come contro la Roma: un suo guizzo ha permesso alla Dea di mantenere la vetta della classifica ed impedire un possibile controsorpasso del Napoli, rimasto a -2 dai bergamaschi. La reazione che serviva, insomma, dopo la sconfitta in Champions League con il Real Madrid. Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia, trofeo che l’Atalanta ha sfiorato lo scorso anno (finale persa contro la Juventus) e che nella gestione Gasperini non ha mai snobbato.

Il primo ostacolo verso l’ultimo atto romano è il Cesena, squadra che milita nel campionato di Serie B. I romagnoli si stanno ben comportando nonostante siano tornati quest’anno dalla C dopo una lunga assenza tra i cadetti ed hanno superato tre turni di coppa, facendo fuori Padova, Verona e Pisa. In classifica sono quinti, in piena zona playoff e sabato scorso sono tornati a vincere dopo tre giornate (e due sconfitte di fila): i gol di Tavsan e Berti hanno piegato un coriaceo Cosenza (2-1).

Gasperini dovrebbe ruotare diversi giocatori, regalando minuti a chi finora ha giocato poco. Turnover in vista anche per Michele Mignani, tecnico bianconero, che darà priorità alla sfida di campionato con la Juve Stabia.

Come vedere Atalanta-Cesena in diretta tv e streaming

Atalanta-Cesena è in programma mercoledì alle 18:30 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Atalanta-Cesena anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Cesena si è già preso lo scalpo di una squadra di Serie A, il Verona, ma il loro percorso in Coppa Italia molto probabilmente si fermerà qui. L’Atalanta, sebbene Gasperini sia intenzionato a fare un ampio turnover, è nettamente favorita in una gara da almeno 3 gol complessivi. La Dea ne segnerà probabilmente dai 2 ai 4.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cesena

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0