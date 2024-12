Monaco-PSG, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-PSG è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La scontro diretto del “Louis II” è l’appendice della Ligue 1 nel 2024 che sta per concludersi. La partita sarebbe dovuta andare in scena nella giornata in programma nel primo fine settimana di gennaio ma è stata anticipata perché proprio in quel weekend Monaco e PSG saranno impegnate a contendersi un trofeo, la Supercoppa di Francia (denominata anche Trophéè des Champions).

Un match che i monegaschi non potranno assolutamente sbagliare se vogliono ridurre il gap tra il primo ed il secondo posto, che è di nuovo aumentato dopo i risultati maturati nell’ultimo turno. Il PSG è tornato a vincere mettendosi alle spalle i due pareggi con Nantes e Auxerre ed ha approfittato dei passi falsi delle concorrenti: il Marsiglia, fermato in casa dal Lille, ed il Monaco, che non è andato al di là di uno 0-0 a Reims. La squadra di Luis Enrique adesso ha nuovamente 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici, dimostrando di essere la più forte nonché la favorita numero uno per il titolo nonostante alcuni preoccupanti incidenti di percorso.

La sensazione, infatti, è che malgrado il processo di ringiovanimento della rosa e l’assenza di stelle assolute sarà difficilissimo detronizzare i pluricampioni di Francia in carica, che sbagliano raramente nelle partite che contano, almeno per quanto riguarda la Ligue 1. Servirà dunque una superprestazione da parte del club del Principato per tornare a battere i capitolini dopo circa due anni (ultimo successo nel febbraio 2023). Il problema è che gli uomini di Adi Hutter in questo momento sono troppo discontinui. Nelle ultime 5 gare tra campionato a Champions League hanno ottenuto una sola vittoria (2-0 contro il Tolosa).

Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e PSG, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il PSG ha messo le cose in chiaro nella sfida con il Lione e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche con il Monaco. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Monaco-PSG

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Matazo, Magassa; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Barcola, Gonçalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1