Lazio-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Inter è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il match clou della giornata di Serie A stavolta si gioca di lunedì ed è una gara particolarmente appetitosa, dal momento che a sfidarsi saranno due squadre che precedono di qualche punto l’Atalanta capolista, Lazio e Inter, entrambe a quota 31. Un partita che, tra l’altro, avrà sempre un significato particolare per Simone Inzaghi, attuale allenatore nerazzurro, la cui carriera è iniziata proprio sulla panchina del club capitolino.

Test interessantissimo, in ogni caso, per i campioni d’Italia, che rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto devono recuperare la sfida con la Fiorentina (potenzialmente sarebbero primi insieme alla Dea). Serve una reazione in seguito alla sconfitta, la prima dopo oltre due mesi, rimediata in settimana con il Bayer Leverkusen in Champions League. L’Inter, alle prese con numerose assenze, in Germania non è stata quasi mai pericolosa ed al 90′ ha incassato la rete decisiva di Mukiele (1-0). Un risultato che non ha stravolto la classifica – i nerazzurri dovrebbero conquistare il pass diretto per gli ottavi senza problemi – ma che potrebbe aver appesantito l’ambiente in vista di uno scontro delicato come quello con i biancocelesti. La Lazio invece arriva all’appuntamento con l’entusiasmo alle stelle per l’ennesima vittoria ottenuta in Europa League, grazie al successo per 3-1 maturato giovedì scorso su un campo sempre ostico come quello dell’Ajax. Terza vittoria di fila dopo le due consecutive con il Napoli tra campionato e Coppa Italia per gli uomini di Marco Baroni, che sembra aver iniziato una vera e propria luna di miele con l’ambiente laziale.

Lazio-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni rimescolerà sicuramente qualche carta, visto che rientra Rovella dalla squalifica ed “esce” Castellanos per lo stesso motivo. In difesa il dubbio del tecnico biancoceleste riguarda Romagnoli, che non è al meglio: il problema è che non sta benissimo neppure Patric e non sarebbe una sorpresa se il titolare contro l’Inter dovesse essere l’ex Marsiglia Gigot. Davanti si va verso il tridente leggero formato da Dia, Zaccagni e Noslin.

Ancora problemi in difesa invece per Inzaghi: l’ex Acerbi, dopo aver saltato la gara di Leverkusen, non ci sarà neppure contro la Lazio, motivo per cui il terzetto difensivo verrà composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Sulla corsia destra riecco Dumfries: l’olandese si è ripreso dopo l’influenza.

Come vedere Lazio-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Inter, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Inzaghi si è spesso rivelato indigesto per la sua vecchia squadra negli ultimi precedenti, con l’Inter imbattuta da ben 4 partite con i biancocelesti. Stuzzica la quota relativa alla vittoria dei nerazzurri ma, considerando le pesanti assenze difensive dei campioni d’Italia la sensazione è che la Lazio possa mettere in grande difficoltà Lautaro Martinez e compagni in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen; Dia, Zaccagni, Noslin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2