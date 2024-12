Sinner, il tweet al veleno scatena il caos: mossa azzardata

Non c’è pace per Sinner: messaggio nella bufera.

Sul fatto che abbia vinto tutto non ci piove. Quella è una verità oggettiva. Jannik Sinner ha conquistato la vittoria in 73 dei 79 match disputati quest’anno, portando a casa due Slam, tre Masters 1000, il titolo di maestro tra i maestri e vari altri premi. Senza dimenticare che ha contribuito in modo determinante affinché la Nazionale azzurra portasse a casa anche la seconda Coppa Davis consecutiva.

Razionalmente, insomma, nessuno ha fatto meglio di lui nel corso di questa stagione. Il che spiega come mai l’interesse nei confronti delle sue gesta sia ulteriormente lievitato e perché, soprattutto, il campione altoatesino abbia sostenitori ed estimatori in ogni angolo del globo. E non ci ha sorpresi affatto, alla luce di ciò, che per il secondo anno di fila l’Association of Tennis player l’abbia insignito del titolo di Fan’s favourite. Perché è lui, senza ombra di dubbio, il giocatore più amato dagli appassionati di tennis, per tutte le ragioni che abbiamo già in precedenza elencato.

Eppure, non tutti sembrerebbero convinti del fatto che sia stata una buona idea conferirgli questo prestigioso riconoscimento. Questo perché, come noto, al netto di tutti i successi collezionati, il 2024 è stato anche l’anno in cui Sinner ha ricevuto la batosta più pesante: l’accusa di doping che, ancora oggi, in attesa che la Wada si pronunci, pende su di lui.

Il tweet contro Sinner fa infuriare i tifosi

Diversi tennisti si sono già espressi, nei mesi, in suo sfavore, sottolineando che molti altri giocatori, in passato, hanno pagato per quest’accusa e che non sarebbe giusto, dunque, scagionare Jannik solo perché è il numero 1 al mondo. E Nick Kyrgios è, senza ombra di dubbio, il più accanito sostenitore di questa tesi.

Jannik Sinner fue elegido, para sorpresa de nadie, como ‘Jugador favorito para los aficionados’ por sus votos. El dobles favorito también lo ganó una pareja italiana. Imagino que la altísima cúpula -italiana- de la ATP estará molto contenta 😬 pic.twitter.com/dL9FJ97yPV — José Morón (@jmgmoron) December 11, 2024



A fomentare gli haters ci ha però pensato, nelle scorse ore, anche José Morón, che dirige Punto de Break, sito spagnolo a tema tennis. Il suo tweet al veleno ha scatenato il caos: “Jannik Sinner è stato scelto, senza sorpresa, come il giocatore preferito dai tifosi attraverso i loro voti – ha scritto su X – Un successo che segue anche quello del doppio. Immagino che la cupola italiana dell’ATP sarà molto contenta“, ha aggiunto, riferendosi al presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi e al Ceo Massimo Calvelli.

Tanti utenti sono accorsi in difesa di Sinner e si sono scagliati contro l’ironia – neanche troppo sottile – di Morón, esprimendosi in favore del titolo conferito a Jannik e sottolineando che nessuno, più di lui, meritava di essere eletto Fan’s favourite.