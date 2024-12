Dramma per Bagnaia, tutta colpa di Marquez: la sentenza è già arrivata. Certo, parliamo della stessa famiglia ed è difficile dire una cosa diversa

Un lungo botta e risposta con lo sponsor Estrella Galicia 0,0, nel quale ha toccato tantissimi temi e soprattutto ha fatto un punto su una questione assai importante. Il duello, ovviamente, tra su fratello Marc e Pecco Bagnaia, che l’anno prossimo catalizzerà gli occhi di tutti per la corsa al Mondiale della MotoGP.

A parlare ci ha pensato Alex Marquez, fratello di Marc, ce ha sentenziato chi, secondo lui, tra il familiare e l’italiano, ha più possibilità di vincere il Mondiale il prossimo anno diventando, così, l’erede di Martin che ha trionfato qualche settimana fa nell’ultima gara dell’anno. Prima, però, Alex, ha espresso i suoi pensieri sulla nuova moto, la GP24.

Dramma Bagnaia, l’annuncio cambia tutto

“Una moto molto diversa rispetto alla GP23 – ha detto – utilizzando gomme usate ho segnato lo stesso tempo che su pneumatici nuovi con la vecchia. Sono comunque stato veloce e costante e questo è un buon segnale. L’obiettivo? dopo quattro o cinque gare potrà dirlo”.

Poi un commento sul nuovo compagno di squadra. Al suo fianco ci sarà Aldeguer: “Importante per me avere vicino un giovane che faccia le cose in maniera differente. Immancabile, infine, la domanda sul fratello Marc e sul duello con Pecco Bagnaia per il prossimo Mondiale: “A febbraio – ha detto – ci faremo un’idea più chiara. Bisognerà capire a che punto sono Aprilia con Martin, Yamaha e KTM che schiera uno squadrone. Meno Ducati in pista? Significa due problemi in meno per noi e anche per le altre marche” ha concluso con sincerità. Infine il verdetto: “Punto su Marc, ma Pecco può contare su più esperienza con la Ducati“. Quindi se dovesse giocare una fiches, Alex la punterebbe sul fratello per una questione ovviamente familiare. Il duello sarà acceso, dall’inizio alla fine, con una particolare attenzione verso quelli che saranno gli scontri in pista. Un Motomondiale, insomma, che si preannuncia a grandissima tensione. E speriamo, ovviamente, che la sentenza di Alex possa essere totalmente sbagliata.