Bournemouth-West Ham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Bournemouth-West Ham è una partita valida per la sedicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo quindici giornate i punti del Bournemouth di Andoni Iraola sono 24: le Cherries non erano mai partite così bene da quando frequentano la Premier League. Domenica scorsa, contro l’Ipswich Town, è arrivato un altro successo, il terzo di fila: i rossoneri, in svantaggio da 20′ del primo tempo, sono riusciti a ribaltarla negli ultimi minuti di gioco, segnando due gol a stretto giro di posta, prima con Unal e poi con Ouattara.

Una vittoria che ha proiettato il Bournemouth all’ottavo posto in classifica, subito a ridosso della zona Europa. Si sogna, insomma, nella città del sud dell’Inghilterra, anche se il tecnico basco ha un po’ smorzato gli entusiasmi, dicendo che la squadra deve crescere ancora se vuole realmente lottare per traguardi più ambiziosi. Le Cherries, ad ogni modo, oggi sono una bella realtà del massimo campionato inglese e possono togliersi importanti soddisfazioni da qui a maggio, soprattutto se continueranno a tenere questo ritmo. Nel posticipo del lunedì hanno l’occasione di rimanere attaccati al “treno europeo”, ospitando al Vitality Stadium un West Ham che invece non se la passa affatto bene. Gli Hammers sono solamente quattordicesimi, lontani dalle posizioni che contano a causa di una prima parte di stagione tutt’altro che positiva. Lunedì scorso Julen Lopetegui ha evitato l’esonero grazie alla vittoria per 2-1 contro il Wolverhampton, successo ottenuto nonostante la squadra fosse completamente sotto shock per via dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto il capitano Antonio, che fortunatamente se l’è cavata solamente con una frattura.

Come vedere Bournemouth-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-West Ham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Il pronostico

Il Bournemouth non ha mai battuto il West Ham negli ultimi sei precedenti con i londinesi in Premier League. Riuscirà ad invertire il trend? Di sicuro le Cherries in questo momento hanno molto meno da perdere rispetto agli Hammers e dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-West Ham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Cresswell; Soucek, Alvarez; Kudus, Soler, Summerville; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1