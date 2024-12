Gratta e vinci, basta un’app: la vincita è assicurata

Gratta e vinci, dopo 8 anni lo avrà capito: conviene averla sempre a portata di mano.

Ci sono momenti in cui anche la persona più lucida sulla faccia della terra fa fatica a razionalizzare e a prendere atto di quello che accade attorno ad essa. Cosa che accade, abbastanza frequentemente, nelle circostanze e nelle occasioni in cui, per un motivo o per un altro, si cade in uno stato confusionale. Come quando, ad esempio, si scopre di aver vinto una grossa somma al gioco d’azzardo.

Solo pochi eletti hanno avuto l’irripetibile privilegio di assaporare questa sensazione, ma su una cosa dovremmo essere tutti d’accordo, indipendentemente dal fatto che la si sia sperimentata in prima persona o meno: deve essere davvero scioccante. Al punto, come dicevamo pocanzi, da farci perdere qualsiasi briciolo di lucidità e di raziocinio.

E lo sa bene l’uomo della contea del Wayne, nel Michigan, la cui storia, nei giorni scorsi, ha fatto il giro del web per via di un dettaglio che non esiteremmo a definire significativo. Prima di andare al sodo, è giusto che sappiate che tutto ha avuto inizio nel momento in cui la persona in questione si è fermata in una stazione di servizio Speedway per fare quello che fa da ogni anno a questa parte.

Gratta e vinci, non puoi non scaricarla: ecco perché

Tutti i giorni, questo 56enne si ferma nello stesso posto per prendere un caffè e per comprare un biglietto della lotteria istantanea. Quel giorno, però, gli eventi hanno preso una piega del tutto inaspettata.

Ha grattato il suo tagliando, come sempre, in auto, ed è stato quello il momento in cui ha realizzato di aver vinto 30mila dollari. O almeno così credeva. Per 30 minuti circa è rimasto nell’abitacolo a guardare il suo biglietto, salvo pii farsi forza e tornare nella stazione di servizio per chiedere che il suo Gratta e vinci venisse controllato in maniera più accurata. Ed è stato allora che il dipendente di turno ha notato qualcosa che, fino a quel momento, era sfuggita al 56enne.

C’era uno zero in più nell’importo vinto, per cui non si trattava di 30mila, ma di 300mila dollari. Morale della favola: nulla di tutto ciò sarebbe accaduto se l’uomo del Michigan avesse controllato il suo bel grattino con l’apposita app che permette di scannerizzare i codici a barre dei biglietti e di verificare se si ha diritto a qualcosa o meno. Quando il suo responso è positivo la vincita è assicurata e allora sì che si può tirare, finalmente, un sospiro di sollievo.