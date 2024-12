I pronostici di lunedì 16 dicembre: Serie A, Premier League, Super Lig turca

I pronostici di lunedì 16 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Premier League, si gioca anche in Turchia e altri campionati minori.

La sedicesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con il posticipo tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi si è spesso rivelato indigesto per la sua vecchia squadra negli ultimi precedenti, con l’Inter imbattuta da ben 4 partite con i biancocelesti. Stuzzica la quota relativa alla vittoria dei nerazzurri ma, considerando le pesanti assenze difensive dei campioni d’Italia la sensazione è che la Lazio possa mettere in grande difficoltà Lautaro Martinez e compagni in una gara da almeno una rete per parte.

In Premier League il sorprendente Bournemouth non vuole smettere di sognare e ha le carte in regola per centrare un nuovo risultato positivo contro il deludente West Ham. Gli Hammers sono solamente quattordicesimi, lontani dalle posizioni che contano a causa di una prima parte di stagione tutt’altro che positiva. Lunedì scorso Julen Lopetegui ha evitato l’esonero grazie alla vittoria per 2-1 contro il Wolverhampton ma stavolta fare bottino pieno sarà decisamente più difficile.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Porto-Estrela nel campionato portoghese, Adana Dermirspor-Besiktas e Galatasaray-Trabzonspor nel campionato turco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lazio-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Galatasaray (in Galatasaray-Trabzonspor, Super Lig, ore 19:00)

(in Galatasaray-Trabzonspor, Super Lig, ore 19:00) Bournemouth (in Bournemouth-West Ham, Premier League, ore 21:00)

(in Bournemouth-West Ham, Premier League, ore 21:00) Porto (in Porto-Estrela, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Trabzonspor, Super Lig , ore 19:00

, ore 19:00 Porto-Estrela, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lazio-Inter , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Adana Demirspor-Besiktas , Super Lig, ore 17:00

, Super Lig, ore 17:00 Bournemouth-West Ham, Premier League, 21:00

Il “clamoroso”

• Braga vincente e almeno un gol per squadra in Braga-Famalicao, Primeira Liga, ore 19:45