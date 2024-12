Juventus-Cagliari, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Dopo il prestigioso successo in Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola ci si aspettava che la Juventus “aggredisse” con la stessa ferocia anche l’impegno di campionato, sulla carta abbordabilissimo, contro il Venezia ultimo in classifica. Ed invece i bianconeri di Thiago Motta nel match coi lagunari hanno fatto non uno bensì due passi indietro, dimostrando di non essere ancora guariti dalla cosiddetta “pareggite”.

Sì, la Vecchia Signora sabato scorso ha evitato una clamorosa sconfitta solamente in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic – che ha successivamente avuto un battibecco con i suoi stessi tifosi – dopo che il Venezia di Di Francesco era riuscito, nel secondo tempo, a ribaltare tutto prima con Idzes e poi con Ellertsson. Motta ha dunque tirato un sospiro di sollievo ma fino a un certo punto, visto che a fine partita la squadra è stata ricoperta dai fischi dello Stadium (e non è la prima volta che accade in questa stagione). Fatto sta che la Juventus si è allontanata ulteriormente dalla vetta – l’Atalanta è a +9 – e rischia di essere estromessa dalla corsa scudetto. Era dal 1998-99, intanto, che i bianconeri non totalizzavano così poche vittorie nelle prime 16 giornate (a malapena 6) ed in quell’annata arrivarono soltanto settimi. Danilo e compagni dovranno cercare di voltare pagina nell’ottavo di Coppa Italia con il Cagliari: serve una vittoria per scacciare i malumori.

Motta, ampio turnover in Coppa Italia?

Motta probabilmente schiererà chi ha bisogno di accumulare minuti: pensiamo a chi è appena rientrato da un lungo infortunio, ad esempio Nico Gonzalez e Douglas Luiz, entrambi subentrati con il Venezia.

Farà ruotare diversi giocatori anche Davide Nicola, allenatore dei rossoblù. La priorità dei sardi, infatti, rimane il campionato, specie dopo le due sconfitte di fila con Fiorentina e Atalanta – entrambe per 1-0, ma il suo Cagliari meritava forse qualcosa in più – che hanno riavvicinato pericolosamente gli isolani alla zona rossa.

Come vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus e Cagliari è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Juventus-Cagliari anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’ottavo di Coppa Italia, di cui la Juventus è detentrice, capita in un momeno molto delicato per i bianconeri. Il pareggio, l’ennesimo, con il Venezia in campionato non ha fatto altro che aumentare la pressione intorno a Motta e i suoi uomini. La Signora dovrebbe riuscire a superare il turno ma non potrà permettersi di sottovalutare un Cagliari che poco più di due mesi fa ha già strappato un punto allo Stadium, pareggiando a due minuti dalla fine grazie ad un rigore di Marin (1-1). Molto dipenderà dalle scelte di formazione dei due tecnici, ma anche stavolta il numero delle reti complessive dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0