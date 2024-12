Manchester City-Manchester United, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Manchester City-Manchester United è una partita valida per la sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un derby di Manchester livellato verso il basso, in cui – probabilmente per la prima volta negli ultimi anni – il City sembra arrivarci peggio rispetto ai cugini dello United. Altro che fuori dal tunnel: la squadra di Pep Guardiola ha smarrito la bussola e mercoledì scorso ha rimediato la settima sconfitta nelle ultime 10 partite tra coppe e campionato, arrendendosi senza opporre grande resistenza alla Juventus in Champions League.

Apparsi inconsistenti in attacco e vulnerabili in difesa, i Cityzens hanno perso 2-0 a Torino e adesso rischiano addirittura di non qualificarsi neppure agli spareggi di accesso agli ottavi: a gennaio assisteremo ad una “battaglia” con il PSG per evitare un’eliminazione che, in entrambi i casi, avrebbe del clamoroso. Intanto sta iniziando una sorta di “processo” nei confronti del tecnico catalano, a cui la situazione sembra essere sfuggita di mano. Non si parla di esonero, ma si può dire tranquillamente che da quando allena il Manchester City Guardiola non era mai stato così in discussione. Da fine ottobre i campioni d’Inghilterra in carica hanno avuto la meglio solamente sul Nottingham Forest (tra l’altro l’unica partita in cui sono riusciti a tenere la porta inviolata) ed in campionato sono scivolati a -8 dal Liverpool, che però deve recuperare il derby con l’Everton.

Due squadre in difficoltà

È soltanto 13esimo invece il Manchester United. Nonostante l’arrivo di Ruben Amorim in panchina l’andazzo è sempre lo stesso: i Red Devils restano una squadra incostante ed alle prese con tanti problemi.

In Premier League, dopo il successo con l’Everton, sono arrivate due sconfitte di fila contro Arsenal e Forest e la vittoria, molto sofferta, in Europa League contro il non irresistibile Viktoria Plzen (1-2) non può rasserenare completamente l’ex allenatore dello Sporting CP, che poco più di un mese fa alla guida del club biancoverde aveva contribuito ad acuire la crisi del City, travolgendolo 4-1 in Champions League.

Per Guardiola continuano i problemi in difesa: oltre ad Aké, Akanji e Stones sarà assente anche Lewis. Motivo per cui non è da escludere che a fare compagnia a Ruben Dias al centro della retroguardia possa essere un ragazzo delle giovanili, ad esempio Simpson-Pusey. Dall’altro lato, Amorim dovrebbe cambiare molte pedine rispetto alla gara di Europa League: dal 1′ l’ex atalantino Hojlund, autore di una doppietta in Repubblica Ceca.

Come vedere Manchester City-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Alla luce dei problemi difensivi che al momento affliggono entrambe, difficilmente assisteremo ad un derby di Manchester povero di gol. A fare la partita e a dominare il possesso sarà con ogni probabilità il City, che pur essendo in crisi rimane più forte dello United – i Red Devils non vincono all’Etihad Stadium dal 2021 – sul quale non ha ancora fatto effetto la “cura” Amorim. Cityzens leggermente favoriti, dunque, in un match da almeno una rete per parte e più di due complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Matheus Nunes; Haaland.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1