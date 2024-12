Bologna-Fiorentina e Parma-Verona, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Bologna-Fiorentina e Parma-Verona sono due partite valide per la sedicesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La Fiorentina ritrova un importante pezzo del suo passato e cioè quel Vincenzo Italiano – oggi sulla panchina del Bologna – che in 3 anni alla guida della Viola ha sfiorato la vittoria di un trofeo, conducendo i gigliati fino a tre finali (una di Coppa Italia e due di Conference League, tutte e tre perse).

In riva all’Arno però l’hanno già dimenticato: dopo qualche tentennamento iniziale Raffale Palladino è riuscito a trovare la quadra una volta delineate nuove gerarchie. Da ottobre in poi la Fiorentina ha perso solo una partita, con i ciprioti dell’APOEL Nicosia in Conference League, ed è reduce da 9 successi di fila in campionato. In mezzo l’eliminazione dalla Coppa Italia (ai rigori contro l’Empoli), la grande paura per il caso Bove e la rottura pubblica con l’ormai ex capitano Biraghi, pronto a lasciare Firenze a gennaio. Tre eventi che tuttavia non sembrano aver destabilizzato la Viola, che domenica scorsa ha battuto di misura il Cagliari (1-0) restando a -4 dalla vetta (con una gara in meno) e sommergendo di gol gli austriaci del LASK Linz (7-0) in Conference. Il Bologna rispetto ai toscani è più attardato – ha 9 punti in meno – ma in campionato dà l’impressione di essersi ritrovato, come dimostra il successo sfiorato sabato scorso in casa della Juventus (2-2). L’avventura in Champions League invece è praticamente terminata: dopo lo 0-0 di mercoledì con il Benfica l’approdo tra le prime 24 – e quindi gli spareggi – diventa un’utopia.

Come vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna potrebbe mettere fine alla striscia vincente della Fiorentina, che negli ultimi 6 anni ha vinto soltanto una volta nel capoluogo emiliano. Gara che ad ogni modo si preannuncia assai equilibrata, con entrambe le squadre che dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione. Le reti complessive, tuttavia, saranno verosimilmente meno di 4: gli emiliani fanno fatica a concretizzare e poi la Fiorentina al momento ha la difesa meno battuta del torneo (10 gol) insieme a Napoli e Juventus.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Bologna-Fiorentina: chi vince? Bologna

Pareggio

Fiorentina View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Scontro salvezza a Parma

Ha del clamoroso quanto accaduto in settimana a Verona. Paolo Zanetti, allenatore gialloblù, sembrava ormai ad un passo dall’esonero: mancava solo l’ufficialità ma all’improvviso il club scaligero ha deciso di fare un passo indietro confermando il tecnico, probabilmente per mancanza di alternative. Ci sarà dunque ancora lui al timone della squadra nella trasferta di Parma.

Il Verona dopo la vittoria rocambolesca con la Roma ad inizio novembre sembra essere crollato: 4 sconfitte di fila, sanguinosissime soprattutto le ultime due con Cagliari ed Empoli, due dirette concorrenti. La classifica, giornata dopo giornata, diventa sempre più preoccupante – gialloblù terzultimi a quota 12 punti – ma ciò che al momento turba di più Zanetti è una difesa che di gol ne ha subiti ben 37, più di chiunque altro. Non può dormire sonni tranquilli neppure il Parma, a +3 sulla zona rossa. Da circa un mese e mezzo i ducali alternano una vittoria ad una sconfitta: il bottino di tre punti nel trittico Atalanta-Lazio-Inter è comunque positivo, ma se gli uomini di Fabio Pecchia vogliono arrivare tranquilli al giro di boa non possono sbagliare partite del genere.

Come vedere Parma-Verona in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Parma sembra avere qualcosa in più del Verona, disastroso a livello difensivo, ma preferiamo non esporci più di tanto sul risultato finale. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Parma-Verona

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Parma-Verona: chi vince? Parma

Pareggio

Verona View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1