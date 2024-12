Lecce-Monza, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Lecce-Monza è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un pranzo che potrebbe essere indigesto, quello di domenica, soprattutto ad Alessandro Nesta. Qualora il suo Monza non dovesse vincere, o per meglio dire, non riuscisse a tornare a casa con un risultato positivo, l’ex difensore potrebbe anche non riuscire a mangiare il panettone a pochi giorni dal Natale. La sua posizione, come sappiamo, è in bilico da un po’ di tempo.

Discorso ovviamente questo, nonostante la classifica sia quella che tutto noi conosciamo, che non tocca minimamente Giampaolo, da poco in sella alla panchina del Lecce, che dopo due risultati positivi ci ha rimesso le penne nello scorso fine settimana contro la Roma. Ci sta, una sconfitta, contro i giallorossi di Ranieri, perché è evidente che non sono quelle le partite da vincere, a differenza, ovviamente, di quella di oggi. Un vero e proprio scontro diretto, un vero e proprio match che mette in palio dei punti che hanno un peso specifico enorme.

Al Monza la vittoria manca dal 21 ottobre, sempre in trasferta, sul campo del Verona. E l’ultima squadra battuta dal Lecce tra le mura amiche è sempre la stessa, quella veneta di Zanetti. Evidente che i padroni di casa cercheranno di fare la partita, come da indole del proprio allenatore, come è evidente che pure il Monza cercherà di fare il colpo esterno soprattutto per le qualità tecniche che gli uomini di Nesta hanno lì davanti. E di solito, queste partite, alla fine finiscono in un solo modo.

Come vedere Lecce-Monza in diretta tv e in streaming

Lecce-Monza è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Un gol per squadra sicuro. Lì davanti entrambe hanno dei giocatori in grado di trovare la porta. E poi, per quanto spiegato prima, è normale che questa partita possa finire in pareggio. Basterà a Nesta per salvarsi? Vedremo.

Le probabili formazioni di Lecce-Monza

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1