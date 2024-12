I pronostici di domenica 15 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 15 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo, il big match è Manchester City-Manchester United.

La sedicesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre cinque partite in programma a partire dalle 12:30, con la sfida salvezza tra Lecce e Monza. Alle 15:00 promette gol Bologna-Fiorentina, mentre il Parma può approfittare della crisi del Verona per raddoppiare i punti di distanza dalla zona retrocessione.

Alle 18:00 il Como farà capire se la nuova Roma di Ranieri è davvero guarita, mentre alle 20:45 il Milan che ha vissuto una settimana turbolenta a livello di spogliatoio attende il Genoa che finora con Vieira ha migliorato il suo rendimento senza però ancora convincere sul piano del gioco.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Heidenheim-Stoccarda, Borussia Dortmund-Hoffenheim e Lipsia-Eintracht Fracoforte di Bundesliga, Brighton-Crystal Palace e Southampton-Tottenham di Premier League, Villarreal-Betis e Barcellona-Leganes di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Manchester City-Manchester United, Premier League, ore 17:30

Vincenti

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30)

(in Borussia Dortmund-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30) Chelsea (in Chelsea-Brentford, Premier League, ore 20:00)

(in Chelsea-Brentford, Premier League, ore 20:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Getafe, Liga, ore 14:00)

(in Atletico Madrid-Getafe, Liga, ore 14:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Las Palmas, Liga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Dortmund-Hoffenheim , Bundesliga , ore 17:30

, ore 17:30 Southampton-Tottenham , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Barcellona-Leganes, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Heidenheim-Stoccarda , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Lipsia-Eintracht Fracoforte , Bundesliga , ore 19:30

, , ore 19:30 Brighton-Crystal Palace, Premier League, 15:00

Il “clamoroso”

• Villarreal vincente e almeno un gol per squadra in Villarreal-Betis, Liga, ore 18:30