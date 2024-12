Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga: streaming, formazioni, pronostico

Lipsia-Eintracht Francoforte è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Già eliminato dalla Champions League, il Lipsia in campionato è in piena corsa per la qualificazione del prossimo anno. Una squadra che in Bundesliga dimostra di essere quasi una corazzata, mentre in Europa ha faticato tantissimo, soprattutto per una fase difensiva che oltre i confini va poco bene.

Sotto questo aspetto è stata clamorosa la sconfitta contro la Juventus in superiorità numerica e anche sopra di un gol. Vabbè, ma questo è un altro discorso che poco centra con il match di domenica sera contro il Francoforte. Una partita di altissima classifica, questa, visto che gli ospiti con tre punti in più sono al secondo posto. Insomma, ci si gioca una grossa fetta di stagione in questa sfida. Anche se forse è ancora troppo presto per definire il tutto, ma delle indicazioni importanti potrebbero davvero arrivare.

Due formazioni che, comunque, non è che se la passino benissimo: tre sconfitte nelle ultime cinque per il Lipsia, da tre gare invece il Francoforte non riesce a sorridere. Si giocherà tutto sui nervi quindi, e la sensazione è che il fattore campo possa fare la differenza.

Come vedere Lipsia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Lipsia-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Fattore campo decisivo, visto il momento simile e vista la possibilità per il Lipsia di agganciare gli ospiti in classifica. Match da almeno una rete per squadra e, di conseguenza, anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lipsia-Eintracht Francoforte

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Geertruida, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Nusa; Sesko, Openda.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Kristensen, Theate, Koch, Nkounkou; Gotze, Skhiri, Dahoud, Brown; Ekitike, Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1