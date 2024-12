Como-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostico

Como-Roma è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si è ripresa la Roma. La cura Ranieri ha funzionato. Due vittorie di fila, contro il Lecce in campionato e contro il Braga in Europa League hanno ridato fiato ad una piazza che non aspettava altro di avere un po’ di normalità. Cosa che il tecnico arrivato al posto di Juric, ha dato.

E per il Como affrontare una Roma in salute, sia sotto l’aspetto fisico che quello mentale – le scorie sembrano essere tutte passate – soprattutto perché c’è una classifica difficilissima, con dodici punti conquistati fino al momento, nonostante alcune prestazioni senza dubbio avrebbero meritato maggiore fortuna. Fabregas, che ha avuto a che fare con diversi infortuni, ha recuperato Sergi Roberto, che a quanto pare dovrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Un elemento importante, che porta esperienza e qualità dentro una rosa che avrebbe meritato di più.

E la Roma? La Roma come detto sembra un’altra squadra rispetto a quella “ammirata” nei mesi scorsi. Tonica, compatta, che fa le cose semplici ma le fa bene. Ranieri ha trovato un Hummels che sembra un muro e sta ritrovando anche Pellegrini – in dubbio – e Soulé, che contro il Braga ha fatto vedere buone cose. Sarà comunque una partita difficile per i giallorossi.

Come vedere Como-Roma in diretta tv e in streaming

Como-Roma è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Partita difficile, sia da un lato che dall’altro. E siccome il Como ha bisogno di punti e la Roma non può permettersi un altro passo falso – la classifica rimane dura da guardare – magari ci potrebbe scappare pure il pareggio, in una gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Da Cunha, Sergi Roberto ; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1