Chelsea-Brentford e Southampton-Tottenham, Premier League: formazioni, pronostici

Chelsea-Brentford e Southampton-Tottenham sono due partite valide per la sedicesima giornata di Premier League e si giocano domenica alle 20:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Enzo Maresca, da quest’anno sulla panchina del Chelsea, non vuole sentire parlare di titolo: lo ha detto in una delle ultime conferenze stampa, probabilmente per stemperare un po’ gli entusiasmi. Eppure i numeri lo contraddicono, visto che attualmente i suoi Blues sono secondi in classifica, a sole 4 lunghezze dal Liverpool capolista (che però ha una gara in meno), e da novembre in poi non hanno perso neanche una partita.

In Premier League il Chelsea vince ininterrottamente da 4 giornate ed è pure a punteggio pieno in Conference League, dove il tecnico italiano può permettersi di schierare seconde linee e ragazzi delle giovanili (cinque vittorie su cinque, compresa quella di giovedì scorso contro l’Astana). Per restare lassù in alto, tuttavia, Enzo Fernandez e compagni devono continuate ad andare a 1000: sarà un bell’esame il derby londinese con il Brentford, la squadra che vanta il miglior rendimento casalingo del torneo. Il problema delle Bees di Thomas Frank, oggi noni in classifica, è che in trasferta sono “da retrocessione”: solo un punto ottenuto in 7 partite.

Come vedere Chelsea-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Brentford è in programma domenica alle 20:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Brentford fuori casa si trasforma ed è per questo che ipotizziamo un altro successo del Chelsea: il momento dei Blues è semplicemente straordinario. Almeno tre le reti complessive a Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella; Lavia, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

BRENTFORD (3-4-2-1): Flekken; van den Berg, Collins, Pinnock; Mbeumo, Yarmoliuk, Norgaard, Lewis-Potter; Fabio Carvalho, Wissa; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Spurs obbligati a vincere

Nell’ultimo mese e mezzo l’unico squillo del Tottenham è stata la vittoria per 4-0 a Manchester contro un City in piena crisi. Per il resto, tanti risultati deludenti per gli uomini di Ange Postecoglou, che non riescono più a vincere da ben cinque partite, considerando tutte le competizioni.

Giovedì scorso, in Europa League, gli Spurs non sono andati al di là di un pareggio in casa dei Rangers mentre domenica, in Premier League, si sono fatti rimontare dal Chelsea nel derby, arrendendosi 4-3 ai Blues ed incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Bournemouth. La situazione, insomma, non è delle migliori nel nord di Londra: Son e compagni si stanno progressivamente allontanando dalle zone nobili della classifica, scivolando all’undicesimo posto. Postecoglou rischia? Di sicuro serve al più presto una reazione, che dovrebbe arrivare sul campo dell’ultima in classifica, il Southampton. I Saints hanno confermato l’allenatore della promozione, Russell Martin, nonostante l’ennesima sconfitta, stavolta in casa dell’Aston Villa (1-0). Nessuno ha fatto peggio di loro, capaci di collezionare solo 5 punti da inizio campionato.

Come vedere Southampton-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Southampton-Tottenham è in programma domenica alle 20:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci sono buone possibilità che, nonostante le numerose assenze, il Tottenham torni a vincere. Difficile, tuttavia, che gli Spurs riescano pure a tenere la porta inviolata: il Southampton almeno un gol dovrebbe farlo.

Le probabili formazioni di Southampton-Tottenham

SOUTHAMPTON (3-4-1-2): Lumley; Harwood-Bellis, Wood, Bednarek; Walker-Peters, Downes, Fernandes, Manning; Dibling; Armstrong, Onuachu.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Spence, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Sarr, Bergvall; Johnson, Solanke, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3