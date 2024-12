Milan-Genoa, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Genoa è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una rete di Abraham a tre minuti dalla fine mercoledì scorso ha tolto le castagne dal fuoco al Milan ed al suo tecnico Paulo Fonseca, regalando ai rossoneri la quarta vittoria di fila in Champions League. Ma il portoghese, a fine partita, non era affatto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi, che hanno rischiato di prendere un solo punto contro la Stella Rossa: pur perdendo 2-1 i serbi hanno fatto un figurone a San Siro.

Quella dell’ex allenatore di Roma e Lille, che ne ha avuto un po’ per tutti, è stata una vera e propria sfuriata. Si aspettava forse un atteggiamento diverso dopo la sconfitta subita qualche giorno prima a Bergamo contro l’Atalanta (2-1) che probabilmente ha estromesso – almeno per il momento – il Diavolo dalla corsa scudetto. Il Milan, tornato a ridosso delle prime otto in Champions, in campionato è molto lontano dalle posizioni di vertice: con una gara da recuperare (quella rinviata ad ottobre con il Bologna) è settimo, a -8 dal quarto posto e addirittura a -12 dall’Atalanta capolista. Non sono ammessi passi falsi, dunque, in una partita come quella con il Genoa, imbattuto da cinque giornate. Cinque i punti conquistati dai rossoblù da quando in panchina siede Patrick Vieira, subentrato a Gilardino durante l’ultima sosta per le nazionali. Il noioso 0-0 con il Torino di una settimana fa ha rappresentato tuttavia un passo indietro a livello di gioco, considerato che contro Cagliari e Udinese si era visto un Genoa più propositivo e coraggioso rispetto alla precedente gestione.

Milan-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte quasi obbligate, soprattutto dalla metà campo in su, per Fonseca. Pulisic è fuori per infortunio e ne avrà per circa tre settimane, ma si è fatto male anche Loftus-Cheek. Non è al meglio neppure Morata ed è probabile che dal 1′ parta Abraham dopo il gol decisivo in coppa. Dietro l’ex romanista agiranno Chukwueze, Musah e Leao. In difesa Terracciano insidia Theo Hernandez, sottotono nelle ultime uscite.

Dall’altro lato, Vieira dovrebbe confermare su per giù l’undici che ha pareggiato con il Torino. L’unica novità è in difesa, dove rientrerà Vasquez dopo la squalifica. In attacco il tridente Zanoli-Pinamonti-Miretti.

Come vedere Milan-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Genoa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Il pronostico

L’ultima vittoria nel San Siro rossonero da parte del Genoa risale al 2020 ed è stata pure l’unica negli ultimi 13 precedenti (9 successi del Diavolo e 3 pareggi). Il Milan ha sbagliato raramente questo tipo di partite finora ed è favorito per i 3 punti ma bisogna considerare pure che ci sono le fatiche di Champions da smaltire e le numerose assenze: sottovalutare un Genoa che sembra aver ritrovato certezze e solidità con il nuovo tecnico potrebbe essere pericoloso. Non prevediamo grande spettacolo nella notte del “Meazza”.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Musah, Leao; Abraham.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

In Milan-Genoa le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0