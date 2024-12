Barcellona-Leganes, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Barcellona-Leganes è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il rendimento incostante del Barcellona, da tempo al comando della classifica della Liga, ha permesso alle altre di riavvicinarsi e di rifarsi sotto. Nell’ultimo periodo i catalani, pur continuando a vincere in Champions League, in campionato hanno rallentato bruscamente, ottenendo soltanto una vittoria nelle ultime cinque giornate (successo con il Maiorca, sconfitte con Las Palmas e Real Sociedad e due pareggi con Betis e Celta).

Il vantaggio che la squadra di Hansi Flick aveva accumulato nei mesi precedenti si è dunque quasi totalmente eroso, considerando che il Real Madrid potrebbe trovarsi davanti già sabato sera – nel momento in cui scriviamo i Blancos non sono ancora scesi in campo – in caso di vittoria nel derby con il Rayo Vallecano. Per fortuna c’ha pensato la Champions a risollevare il morale di Lewandowski e compagni: in settimana i blaugrana hanno espugnato il Signal Iduna Park di Dortmund, battendo 3-2 i padroni di casa del Borussia e sono volati al secondo posto della maxiclassifica (solo il Liverpool ha totalizzato più punti). Forte del fatto che gli ottavi di finale siano già in ghiaccio, il Barcellona dovrebbe tornare a vincere anche nella Liga contro il Leganes, squadra che annaspa nei bassifondi della classifica. Gli uomini di Borja Jimenez sono momentaneamente fuori dalla zona rossa ma i punti di margine sulla terzultima sono solo due. Una settimana fa non c’è stata storia con la Real Sociedad, che ha inflitto una dura sconfitta ai Pepineros, crollati 0-3 in casa.

Come vedere Barcellona-Leganes in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Leganes, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Barcellona nelle ultime partite ha segnato tanto ma allo stesso tempo ha tenuto raramente la porta inviolata e potrebbe non riuscirci neppure stavolta. I gol non dovrebbero mancare, dunque, a Montjuic.

Le probabili formazioni di Barcellona-Leganes

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Altimira, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Tapia, Neyou; Juan Cruz, Cissé, Óscar; Miguel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1