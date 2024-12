PSG-Lione, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Psg-Lione è una partita valida per la quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria in trasferta sul campo del Salisburgo in Champions League nel corso della settimana, ha permesso al Psg di aumentare le possibilità di passaggio del turno. Certo, al prossimo impegno c’è il Manchester City e siccome le coppe torneranno nel 2025, allora diciamo che la truppa di Guardiola si può riprendere e presentarsi all’appuntamento sotto un altro aspetto. Sicuramente molto più competitivo di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi.

Ma se la Champions, per come si è messa e perché a differenza degli altri anni il Psg non è quello squadrone che era stato costruito, appunto, per arrivare in fondo, è difficile da raggiungere, c’è sempre da prendersi, almeno, l’ennesima vittoria del campionato. Sono cinque i punti di vantaggio sulla seconda in classifica per i parigini, che possono, battendo in Lione, mettere praticamente fuori da ogni tipo di corsa gli ospiti. Che già sono dietro di nove lunghezze e che potrebbero scivolare a dodici.

Ora, il Psg in campionato è reduce da due pareggi che hanno messo in evidenza alcune difficoltà. Il Lione, invece, non perde una partita dallo scorso 24 ottobre e soprattutto si presenta a questo appuntamento forte di quattro vittorie di fila. Non basterà, però, tutto questo, per uscire indenni da questa trasferta.

Come vedere Psg-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Lione, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Psg che si è ripreso con l’affermazione in Champions League e che ha tutte le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria in questo big match contro il Lione. Gara indirizzata già nel primo tempo e che dovrebbe anche regalare, almeno, tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Psg-Lione

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Ruiz, Vitinha, Neves; Dembele, Barcola, Ramos.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Niakhate, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Matic, Cherki; Fofana, Nuamah, Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1