Udinese-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Napoli è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel giro di appena tre giorni la Lazio ha fatto fuori il Napoli dalla Coppa Italia e favorito il sorpasso in vetta da parte dell’Atalanta sugli azzurri, scivolati al secondo posto in classifica. Due schiaffoni che hanno un po’ ridimensionato la squadra di Antonio Conte e che rischiano di minare pure qualche certezza nell’ambiente partenopeo. Di Lorenzo e compagni, infatti, hanno nuovamente deluso in uno scontro diretto dopo la pesante sconfitta casalinga con la Dea di Gasperini ed il pari di San Siro con l’Inter dello scorso novembre.

E se il tecnico salentino in Coppa Italia aveva la “scusa” di aver schierato una formazione composta quasi solo da riserve, il passo falso in campionato contro i capitolini (0-1, rete decisiva di Isaksen) è sicuramente meno giustificabile, dal momento che in campo c’erano i titolarissimi. Ancora in difficoltà l’attacco – in assoluto il meno prolifico tra le prime sette, con 21 gol segnati – ed il centravanti Lukaku, finito nel mirino della critica.

Il calendario adesso offre la possibilità di riscatto agli azzurri, che nelle prossime tre giornate affronteranno avversari alla portata come Udinese, Genoa e Venezia. Si parte dalla sfida con i friulani, tornati a vincere lunedì scorso nella trasferta di Monza grazie ad un gol del difensore Bijol nella ripresa (1-2). Un bel sospiro di sollievo per il tecnico bianconero Kosta Runjaic, visto che la sua squadra non vinceva da fine ottobre, collezionando a malapena un punto nelle cinque gare successive. Udinese che, ad ogni modo, non ha grossi problemi di classifica in virtù dell’ottima partenza: è nona, con un ampio margine sulla terzultima (8 punti).

Udinese-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Comincia ad essere affollata l’infermeria dell’Udinese: oltre al portiere titolare Okoye, che rientrerà solamente a gennaio, sono indisponibili pure Davis – anche l’inglese ne avrà per un bel po’ – Zarraga, Sanchez e Payero. In difesa dovrebbero giocare Kristensen, Bijol e Giannetti mentre l’attacco, come a Monza, sarà formato da Lucca e Thauvin.

In Friuli e (probabilmente) anche nelle prossime due partite Conte dovrà fare a meno di Kvaratskhelia, che si è infortunato contro la Lazio (distorsione al ginocchio). A prendere il posto del georgiano toccherà a Neres: il brasiliano completerà il tridente composto pure da Politano e Lukaku.

Il pronostico

Il Napoli non espugna Udine dal 2021 ma il trend statistico di questa sfida riguarda principalmente i gol: negli ultimi precedenti, infatti, entrambe le squadre sono andate a segno almeno in un’occasione e raramente si sono visti poche reti. Sarà così anche stavolta? Il Napoli, in ogni caso, dovrebbe reagire dopo le due sconfitte con la Lazio, tornando dal Friuli con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Thauvin.

CAGLIARI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2