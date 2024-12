Juventus-Venezia, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Juventus-Venezia è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria contro il Manchester City in Champions League ha sicuramente dato nuova linfa alla Juventus di Thiago Motta. Una bella affermazione che ha rimesso a posto le cose nella classifica della massima competizione europea e, soprattutto, ha permesso al tecnico di recuperare qualche elemento che era fuori. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente.

Ad esempio: Vlahovic è tornato al gol, così come McKennie che era al rientro dopo l’infortunio. Due pedine fondamentali nello scacchiere dei bianconeri che dovrebbero, entrambi, scendere in campo dal primo minuto nel match di sabato sera contro il Venezia, ultimo in classifica, e alla disperata ricerca di punti per cercare di risollevarsi. Difficilissimo, per i ragazzi di Di Francesco, uscire indenni da questa trasferta. Ampiamente preventivabile, ovvio, com’è risaputo dall’inizio dell’anno che non sono queste le partite che i lagunari devono vincere per cercare di raggiungere la salvezza. Sono altri i match importanti nei quali servono punti pesantissimi. Non che il Venezia andrà a Torino a fare la vittima sacrificale, ma anche l’impatto emotivo che la vittoria europea ha avuto sulla Juventus è un fattore che deve essere tenuto in assoluta considerazione.

Detto questo, è evidente che il match sia ampiamente indirizzato verso una parte. La vittoria della Juventus, che si ritroverà così a meno un punto, almeno per una notte, da quelle che sono davanti, è sicuramente certa.

Come vedere Juventus-Venezia in diretta tv e in streaming

Juventus-Venezia è in programma sabato alle 20:45

Il pronostico

Sfida da almeno tre reti complessive questa: con la Juventus che dovrebbe riuscire senza particolari problemi a portare a casa i tre punti. Occhio, pure, alla possibilità che la partita si possa sbloccare nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

VENEZIA(3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0