Nottingham Forest-Aston Villa, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Nottingham Forest-Aston Villa è una partita valida per la sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo le quattro principali candidate al titolo (Liverpool, Chelsea, Arsenal e City), in classifica, ci sono loro. Ma se non è più una sorpresa vedere l’Aston Villa occupare le prime posizioni della graduatoria della Premier League, il momentaneo quinto posto del Nottingham Forest rappresenta un’assoluta novità. Nonostante gli alti e bassi ed un attacco che non segna di certo a valanga (è il meno prolifico tra le prime 10, con 19 gol), gli uomini di Nuno Espirito Santo stanno tenendo un ritmo da Europa e con 25 totalizzati in 15 partite possono dire di avere già la salvezza – obiettivo stagionale – in tasca.

Sabato scorso i Reds si sono tolti un’altra soddisfazione niente male, espugnando il “tempio” di Old Trafford e castigando il Manchester United di Ruben Amorim, battuto 3-2 a domicilio. Quest’anno il Forest non è nuovo a questo tipo di imprese, se consideriamo che è stata l’unica squadra ad avere la meglio sul Liverpool capolista, altrimenti imbattuto tra campionato a Champions League. È a quota 25 anche l’Aston Villa di Unai Emery, reduce da due vittorie di fila con Brentford e Southampton. I Villans, a differenza dei Reds, in settimana hanno dovuto affrontare pure l’impegno di Champions: una partita “pazza”, quella con il Lipsia, ma alla fine ad avere la meglio è stato il club di Birmingham, che l’ha spuntata a 5 minuti dalla fine grazie ad una rete di Barkley (2-3) ed ha consolidato il suo posto tra le prime otto. In coppa si è fatto male l’attaccante Watkins: il suo posto verrà preso dallo scatenato Duran, autore di un gol di rara bellezza in Germania. Il tecnico dei Reds, invece, dovrà fare a meno di Danilo, Sangaré e Alex Moreno.

Come vedere Nottingham Forest-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham Forest-Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci aspettiamo un match equilibrato tra due squadre in salute, come del resto dimostra la classifica. Crediamo al tempo stesso che i Reds, più riposati rispetto ai Villans, riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Aston Villa

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Jota Silva, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Philogene, Rogers, McGinn; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1