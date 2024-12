Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Rayo Vallecano-Real Madrid è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una settimana dolceamara per il Real Madrid: che sì ha vinto contro l’Atalanta in Champions League, dimostrando, nonostante una bella sofferenza, di essere una squadra fortissima, trascinata dai suoi campioni. Però, l’amaro, arriva dall’infortunio di Mbappé che darà forfait per il match di questa sera.

Ancelotti ieri in conferenza stampa ha detto che il giocatore partirà con il resto dei compagni in vista della Coppa Intercontinentale e che forse potrebbe fare anche qualche minuto: ma è evidente che dentro il Madrid nessuno vuole rischiare nulla. Quando sarà al cento per cento il francese tornerà a giocare. Ha dimostrato, con la prima rete segnata alla Dea, di essere un terminale offensivo unico e questa non è una novità. Quindi meglio averlo al massimo della forma.

Detto questo, contro il Rayo Vallecano, il Real parte con tutti i favori del pronostico. La stagione si è rimessa a posto, adesso in campionato sono due i punti di distacco dal Barcellona (e gli uomini di Ancelotti hanno pure una partita in meno), quindi evidente che in campo scenderà la migliore formazione possibile con un solo e unico obiettivo, quello di prendersi i tre punti. Contro un Vallecano già ampiamente sereno in classifica, con 19 punti che sono tantissimi per una formazione che ha come unico pensiero quello della salvezza, anche le motivazioni faranno la differenza.

Come vedere Rayo Vallecano-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Real Madrid, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 Snai.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E gara che il Real Madrid porterà serenamente. Attenzione particolare anche alla possibile rete di Bellingham, che in campionato è tornato a fare gol con regolarità.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Madrid

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, A Garcia; Nteka.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Ceballos, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinicius; Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3